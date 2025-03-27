台中新光三越氣爆火調3/28出爐 檢釐清刑事歸屬

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中新光三越2月13日發生氣爆釀5死。消防局火調報告預計明天出爐，確認意外因瓦斯氣爆造成。檢方表示，已訊問42名證人、無人轉被告，待收到火調報告，盡速釐清刑事歸屬。

台中地檢署今天表示，檢方昨天第9次會同專案小組進入現場勘查。截至目前為止已複訊證人42名（57人次），暫無人轉列被告。

檢方指出，待收到正式火調報告，將結合其餘調查所得事證，盡速釐清案相關人員刑事歸屬。

台中市消防局局長孫福佑今天告訴中央社記者，火調報告預計明天將送交台中市警局第六分局，會同警方相關事證後，預計31日前會送交地檢署。

孫福佑說，經調查確實有發現新事證，並確認意外因瓦斯氣爆造成，但因偵查不公開，無法說明具體細節。

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據了解，案發現場管線因櫃位需求錯綜複雜，案發前台中新光三越有委請欣中天然氣公司，將天然氣幹管停止送氣，但疑因支管仍有殘留瓦斯，施工時未排空，現場蓄積瓦斯後，因砂輪機切割管線引發氣爆意外，涉案相關人及刑責，仍待檢方釐清。

新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆釀重大傷亡，尤其路過新光三越的澳門一家7口，祖父母雙雙罹難，2歲女童一度命危，她在2月26日由醫療包機轉送回澳門，於3月7日離世，全案已造成5人死亡。（編輯：李淑華）1140327