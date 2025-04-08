台中新光三越進入修復階段 安全圍籬獲市府備查

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中新光三越氣爆後持續停業，台中市都發局今天表示，業者提報「整體整建修復至可供使用計畫」，其中安全圍籬資料已同意備查，進入第3階段建築物整建修復階段。

台中新光三越2月13日發生氣爆造成重大傷亡，全館至今停止使用及停業中，外界關心建物何時能整修完成重新對外營業，都發局表示，要求業者分3階段加速進行。

都發局說明，台中新光三越第1階段建築物外牆附掛物安全防護計畫的緊急搶災搶險防護措施，已於3月9日完成；第2階段為建築物整體安全評估及人員暫時進出於4月7日完成；目前新光三越修復工程已進入第3階段建築物整建修復階段。

都發局表示，第3階段為建築物整建修復至可供使用，新光三越公司已於3月27日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，目前施工架經結構技師公會施工諮詢可行，4月1日已進場先就南向4F部分搭設。

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都發局指出，至於甲種安全圍籬（含安全走廊）資料齊備，同意備查。台灣大道及惠來路側全段甲種安全圍籬（含安全走廊）預計4月15日前完成，其中惠來路側甲種安全圍籬（含安全走廊）已於4月7日完成設置，惠來路交通管制已解除。

此外，都發局表示，對於尚未完整提出整體安全評估和專業簽證部分，例如外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電管線及室內裝修等，則籲請業者依規速補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能依規申請恢復使用。（編輯：郭諭儒）1140408