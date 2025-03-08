台中新光三越外牆危險物拆除 市府限期3月底完成

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）新光三越台中中港店發生氣爆，台中市政府重罰並勒令停用，要求加速危險物拆除及防護整建、心理關懷及法律求償。市府要求拆除外牆危險物並施作防護網，預計3月31日完成。

新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，台中市政府依法重罰並勒令停止使用。中市府今天發布新聞稿，氣爆事件目前仍有3名傷者住院治療，市府持續關懷，新光三越在3月1日至6日開放入內取物，共有733人完成取物。

新光三越建物改善，都發局要求業者分3階段進行，第1階段拆除外牆危險物並施做防護網，預計3月31日完成。第2階段完成安全評估開放人員暫時進出，業者規劃將專櫃貨物移出，要求業者須提送安全維護計畫送都發局備查。第3階段要求業者整建修復至可供使用，均須完成法定申請和備查程序，才能申請恢復使用。

市府表示，3月12日再啟動第2波聯合稽查，目標鎖定每月用氣量超過2000度以上前50家餐飲業的消防、建築及天然氣使用安全等事項進行查核，如查獲違規事項，責請天然氣公司依公用天然氣事業營業章程要求業者限期改善或停止供氣，加強維護營業場所安全。

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中市衛生局已透過電話、簡訊、投遞關懷卡提供111人次心理關懷服務，並持續關懷傷患與罹難者遺族。社會局啟動「一戶一社工」，提供傷者與家屬情緒關懷與安撫、經濟需求與福利資源諮詢等關懷服務，將持續追蹤至生活穩定。

新光三越販促部公關協理張家齊今天受訪表示，提供專業心理諮詢服務，參與諮商人數共108人，多數為事發當天在館內的人員，協助調適身心狀況。新光三越台中店意外事件受害人專線目前也接聽超過560通來電，多是詢問商品處理、禮券與點數效期等。（編輯：方沛清）1140308