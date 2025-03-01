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台中新光三越氣爆後 首開放員工入館取私人物品

2025/3/1 11:15（3/1 12:16 更新）
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新光三越台中中港店氣爆停業後，1日起連6天開放員工進入館內取私人物品，上午就有多名員工到場驗證身分，準備要入館取物。中央社記者蘇木春攝 114年3月1日
新光三越台中中港店氣爆停業後，1日起連6天開放員工進入館內取私人物品，上午就有多名員工到場驗證身分，準備要入館取物。中央社記者蘇木春攝 114年3月1日
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（中央社記者蘇木春台中1日電）新光三越台中中港店氣爆停業後，今天起連6天開放員工進入館內取私人物品。業者表示，今天有324名員工進入館內，必須配戴識別證、安全帽，並先清除部分過期與腐敗的食品。

新光三越營業本部副本部長謝英明今天接受媒體聯訪時表示，「建築物安全評估人員評估結果及安全防護施作完成報告」獲市府都發局同意備查後，今天起至6日，每天上午10時至下午4時40分，採「分層、分時」方式安排專櫃人員入館領取私人物品。

謝英明說，今天進入館內員工有324人，都有經造冊，必須配戴識別證、安全帽，且須填寫取出物品相關紀錄單。今天從地下2樓開始，並先清除部分過期與腐敗的食品。

茶葉專櫃黃姓員工接受媒體聯訪時說，她今天返回櫃上領取公司文件、零用金及私人物品，公司有安排其他工作地點，工作未受影響，但也希望建築能盡快修復，可以返回店裡工作。

台中新光三越賴姓樓管今天返回公司支援，也拿取水壺與外套等個人物品。回憶當時狀況，她表示，案發時聽到巨響，大家都不知道發生什麼事，就趕快疏散專櫃人員與顧客，公司也有廣播疏散，事發後公司雖停業但有繼續支薪。

此外，台中新光三越今天啟動第二賣場第1階段計畫，謝英明說明，上午在台中世界貿易中心展覽場一館展開，有27個櫃位，後續將持續找尋場地，邀請廠商報名，現在先以聯合賣場方式，之後可能會以主題的方式，例如珠寶、化妝品等主題進行。

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謝英明指出，台中新光三越內的貨品目前是無法取出的，第二賣場的銷售，會是廠商另外進貨的新商品，不會販售受損的商品。

另外，台中地檢署今天表示，針對台中新光三越氣爆案，截至目前檢方已訊問26人，暫無人轉列被告，全案仍持續調查釐清。（編輯：郭諭儒）1140301

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新光三越台中中港店因氣爆停業後，1日起連6天開放員工進入館內取私人物品。中央社記者蘇木春攝 114年3月1日
新光三越台中中港店因氣爆停業後，1日起連6天開放員工進入館內取私人物品。中央社記者蘇木春攝 114年3月1日
新光三越台中中港店氣爆停業後，1日起連6天開放員工進入館內取私人物品。業者表示，進入館內員工必須配戴識別證、安全帽，且須填寫取出物品相關紀錄單。中央社記者蘇木春攝 114年3月1日
新光三越台中中港店氣爆停業後，1日起連6天開放員工進入館內取私人物品。業者表示，進入館內員工必須配戴識別證、安全帽，且須填寫取出物品相關紀錄單。中央社記者蘇木春攝 114年3月1日
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