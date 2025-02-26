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台中新光三越氣爆事件停業 3/1啟動短期賣場計畫

2025/2/26 16:39
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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中新光三越氣爆後停業，業者今天表示，自3月1日起於全台啟動第2現場計畫，開設短期賣場舉辦銷售活動，其中台中有2處據點，預計有500坪空間，邀廠商一起參與。

新光三越營業本部副本部長謝英明今天接受媒體聯訪時表示，已協同廠商研擬短期安置方案，自3月1日起於全台啟動第2現場計畫，第1階段涵蓋男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等，於北中南3地舉辦銷售活動，期盼廠商與員工能在最短時間內獲得支持與安置。

謝英明說，台中地區將於台中世界貿易中心展覽場一館、台中長榮桂冠酒店3樓，台北地區於新光三越台北信義新天地A9館9樓、新光三越台北南西店一館9樓，台南地區將於新光三越台南新天地本館6樓，開設短期賣場，邀廠商一起參與。

謝英明指出，第1階段台中預計會有500坪的空間，正持續找尋場地，後續將展開第2、第3階段的短期安置方案，希望參與的廠商家數越多越好。

對於傷者2歲女童今天搭醫療專機返回澳門治療，謝英明表示，從澳門家屬來台開始，到他們離開為止，以及醫療專機費用，新光三越都會協助，後續會保持聯絡。

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至於台中市都市發展局要求台中新光三越「建築物評估結果及評估商場巡視整理動線防護計畫」補件。謝英明指出，正在進行計畫改正作業，希望能在安全前提下，盡快讓員工進入大樓取回私人物品，會盡快補件。

台中新光三越2月13日發生氣爆後停業，業者持續進行外牆安全防護緊急搶災作業，百貨週邊部分道路因此管制，由吊車吊掛機具進行雙層安全防墜網架設，並展開外牆附掛物防掉落等相關措施。（編輯：郭諭儒）1140226

謝英明
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