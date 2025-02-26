台中新光三越氣爆 傷者2歲女童將搭醫療包機返澳門

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中新光三越13日氣爆，造成澳門籍遊客一家7口2死5傷，傷重的2歲女童頭部重創；中國醫大附醫今天表示，經家屬協調安置後，女童已於今天下午離院，將由醫療包機轉送回澳門。

台中新光三越氣爆釀重大傷亡，尤其路過新光三越的澳門一家7口，祖父母雙雙罹難，2歲女童一度命危，先送澄清醫院中港分院，再由父母陪同轉送中國醫藥大學附設醫院治療。

中國醫大附醫今天表示，女童經多日治療後生命跡象穩定，腦壓雖較起始時下降，但仍在危險範圍內；經家屬協調安置後，女童已於今天下午離院，將由醫療包機轉送回澳門。

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另外，女童的85歲沈姓曾祖母與24歲鄧姓叔叔，日前也已轉院至中國醫大附醫治療，2人也同樣在今天出院，預計一同搭機返回澳門。

台中新光三越13日發生氣爆，造成4死多傷，除部分患者已轉至北部與南部醫院，其餘在台中多家醫院治療的患者，狀況皆穩定，持續康復。（編輯：陳仁華）1140226