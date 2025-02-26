新光三越氣爆後外牆改善 中市府同意時限展延

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中新光三越氣爆後停業，部分建築物外牆附掛物可能有掉落危害安全之虞，台中市政府限期2月25日改善，業者因施工天候不佳提出展延，市府昨天同意展延至3月底前改善完成。

中市府今天發布新聞稿表示，台中新光三越因2月13日氣爆工安事件，部分建築物外牆附掛物仍可能有掉落危害公共安全之虞，中市都市發展局先後於2月13日及18日各裁罰新台幣30萬元，並限期於2月25日完成改善。

中市府表示，新光三越公司於2月24日以施工遇氣候條件不佳，影響施工進度，以及施作外牆防護網需要35個工作天等理由，向都發局申請建築物外牆附掛物安全防護改善時限展延至3月31日。

中市府指出，經考量改善作業屬高空作業，且臨近交通繁雜的台灣大道及惠來路，人車安全至為重要，另因展延計畫及理由，經新光三越公司、承造單位、專業技師及建築師簽認，為維護公共安全，都發局同意展延。若逾展延期限仍未完成相關安全防護措施設置，都發局將依規裁處並再次限期改善。

對於新光三越公司欲進出大樓搬運貨物、處理生鮮產品等。中市府指出，都市發展局已依規要求業者應先提出第一階段安全評估人員進出勘查計畫，業者已於2月21日提送第一階段計畫，並經備查在案。

中市府表示，業者2月24日提送第二階段「建築物評估結果及評估商場巡視整理動線防護計畫」，檢附建築師及結構技師簽證表、建築師及結構技師與瓦斯單位及機電系統安全評估檢查表、商場巡視整理動線圖資等。

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中市府檢視內容認為，尚缺安全評估人員的評估結果、相關防護計畫設施施作工期、期程及設置型式、人員進出管制對象、管制時間及管制方式、各樓層管制人員及勞安人員與計畫、緊急應變計畫等，2月25日都發局已依規檢退回，並請新光三越補正後重新送件備查。

台中新光三越2月13日發生氣爆後停業，業者持續進行外牆安全防護緊急搶災作業，百貨週邊部分道路因此管制，由吊車吊掛機具進行雙層安全防墜網架設，並展開外牆附掛物防掉落等相關措施。（編輯：陳清芳）1140226