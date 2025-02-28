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台中新光三越氣爆建物管制 市府同意3/1起入館取物

2025/2/28 20:00（2/28 20:54 更新）
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新光三台中中港店發生氣爆後持續停業中，由於外牆附掛物可能掉落引發危險，新光三越28日持續進行安全網吊掛作業，完成後才能進行危險物拆除。中央社記者趙麗妍攝 114年2月28日
新光三台中中港店發生氣爆後持續停業中，由於外牆附掛物可能掉落引發危險，新光三越28日持續進行安全網吊掛作業，完成後才能進行危險物拆除。中央社記者趙麗妍攝 114年2月28日
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）新光三越中港店氣爆停業後，今天第3度檢送「建築物安全評估人員評估結果及安全防護施作完成報告」，中市府同意備查，3月1至6日，一連6天開放獲准的百貨人員入館取物。

新光三越中港店13日發生氣爆，市府勒令無限期停業。館內多達800多家廠商，但因氣爆後建物管制中，傳出包括精品等價值逾億元商品動彈不得，還有許多生鮮等食品未處理。

新光三越今天第3度送出暫時進出計畫，中市都發局長李正偉表示，新光三越提送「建築物安全評估人員評估結果及安全防護施作完成報告」，市府同意備查，預計自3月1日至6日開放6天，每天上午10時至下午4時40分，供館內報備核准的百貨員工入館取物。

都發局指出，開放地下2樓至地上10樓，而地上11、12樓為檢調調查蒐證區域，13、14樓仍有玻璃碎片，不開放。對象限館內核准的百貨員工，不含一般民眾。新光三越設置出入口管制，各樓層均有專責樓管或保全人員管控，並有監視器監控，確實掌握進入人數、人員和商品貨物安全。

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台中市第六警分局與台中市消防局等單位將協助此次開放作業，有關現場遺留私人或消費者的物品取物，將由新光三越派員代取轉交。

新光三越營業本部副本部長謝英明今天接受媒體聯訪時表示，3月1日開設台中世界貿易中心展覽場一館的短期賣場，不是以促銷為主，希望大家可以有工作地點，持續找尋各種適合的場地，依廠商屬性，不同的主題、商品會有不一樣的呈現方式。先找到場地，再由廠商報名參加。（編輯：郭諭儒）1140228

#新光三越
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