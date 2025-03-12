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台中新光三越氣爆案 中檢已訊問33名證人

2025/3/12 12:24（3/12 12:54 更新）
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新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，中檢12日表示，案發至今多次會同專案小組進入現場勘查，截至12日已訊問33名證人，暫無人轉列被告。（中央社檔案照片）
新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，中檢12日表示，案發至今多次會同專案小組進入現場勘查，截至12日已訊問33名證人，暫無人轉列被告。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中12日電）新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，中檢今天表示，案發至今多次會同專案小組進入現場勘查，截至今天已訊問33名證人，暫無人轉列被告，全案持續調查，以釐清責任歸屬。

台中地檢署今天透過文字稿表示，氣爆案發生至今，檢察官、重案支援中心檢察事務官、支援警力協同台中市警局刑大鑑識組、消防局火調科，已多次至氣爆現場勘查與蒐證。

檢方指出，檢察官上週率同專案小組，南下至高雄長庚紀念醫院，訊問1名住院中的施工人員。檢察官本週已傳訊施工人員11名，部分為第2次以上到案作證。

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檢方表示，全案至今檢察官複訊人數累計證人33名，暫無人轉列被告，將持續調查還原真相，以釐清責任歸屬。

新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆，造成4死、多人受傷。台中市府依法重罰並勒令停止使用，並要求拆除外牆危險物及施作防護網，預計3月31日完成。（編輯：蕭博文）1140312

#台中市
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