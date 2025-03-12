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台中新光三越復業進度 市府：需完成整體安全評估

2025/3/12 18:20（3/12 18:36 更新）
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台中新光三越氣爆後至今停業，對於何時提出復工及復業計畫，公關協理張家齊（中）12日受訪指出，在完成外牆附掛物搶險搶災、私人物品及廠商取貨等部分後，再提升本身安全程度，才會進入復工復業階段，會積極加速復工復業安全計畫的遞交。（業者提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月12日
台中新光三越氣爆後至今停業，對於何時提出復工及復業計畫，公關協理張家齊（中）12日受訪指出，在完成外牆附掛物搶險搶災、私人物品及廠商取貨等部分後，再提升本身安全程度，才會進入復工復業階段，會積極加速復工復業安全計畫的遞交。（業者提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月12日
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中新光三越氣爆發生至今1個月，朝野市議員關切何時可復業，台中市都發局今天表示，還未收到業者提出整體安全評估。業者指出，會積極加速復工復業安全計畫的遞交。

台中市議會今天在臨時會中針對台中新光三越氣爆案進行專案報告，多名朝野市議員關切台中新光三越何時可以復工及復業，都發局長李正偉表示，要求分階段加速進行。

對於台中新光三越建物改善部分，李正偉說，都發局要求分3階段加速進行，第1階段拆除外牆危險物並施做防護網，預計3月31日完成。第2階段完成安全評估開放人員暫時進出已經完成。其中將專櫃貨物移出，也已要求業者須提送安全維護計畫送都發局備查，正由新光三越修正計畫中，預計最快14日開放廠商取貨。

第3階段要求業者整建修復至可供使用部分，李正偉指出，須由新光三越公司依規提送經專業技師簽證的整建修復計畫，並依規完成相關法定申請和備查程序，及依照整建修復計畫完成後續改善，始能申請恢復使用，但目前還未收到業者提出整體安全評估。

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新光三越公關協理張家齊接受媒體聯訪表示，預計最快14日開放廠商進入取貨，目前進行前置作業調查進出人員、物流人員、車牌等造冊作業，擔心貨車進出影響交通，先期規劃疏導及分流政策，原則採實名制，並分時、分流、分區塊，在安全無虞下，讓人員安全有序進行。

對於何時提出復工及復業計畫，張家齊指出，在完成外牆附掛物搶險搶災、私人物品及廠商取貨等兩部分後，再提升本身安全程度，才會進入復工復業階段，會積極加速復工復業安全計畫的遞交。（編輯：謝雅竹）1140312

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