台中新光三越氣爆案 重傷2歲澳門女童離世

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（中央社台北13日電）澳門衛生局公告，在2月13日台中新光三越氣爆案中，頭部受到重創的2歲澳門女童，於7日在澳門仁伯爵綜合醫院離世。

澳門衛生局13日凌晨公告，在徵得家屬同意後，公布早前台中氣爆事件中受傷的澳門女童，於本月7日在仁伯爵綜合醫院離世。

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澳門衛生局表示，對女童離世深表悲痛，向家屬致以深切慰問，並已為家屬提供心理支援及輔導，及時跟進家屬需求。

2月13日發生的台中新光三越氣爆釀重大傷亡，尤其路過新光三越的澳門一家7口，祖父母雙雙罹難，2歲女童一度命危，經中國醫大附醫多日治療後生命跡象穩定，於2月26日乘醫療專機轉送回澳門仁伯爵綜合醫院，收治於兒科深切治療病房。（編輯：廖文綺/朱建陵）1140313