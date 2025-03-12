新光三越氣爆有新事證 中市消防局：火調月底前完成

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中新光三越氣爆造成嚴重傷亡，朝野議員今天在市議會臨時會中關切火調報告何時出爐，台中市消防局長孫福佑說，有掌握新事證，火調報告最慢月底完成送台中地檢署。

台中新光三越2月13日發生氣爆造成4死38人傷，事發至今已1個月，包括民進黨市議員黃守達、陳淑華、陳雅惠、陳俞融、施志昌，台灣民眾黨議員江和樹、無黨籍議員吳佩芸，以及國民黨市議員朱暖英、吳瓊華、陳文政、賴義鍠等朝野議員都關心新光三越後續修復、人員安置及火調報告何時出爐。

新光三越氣爆，肇因至今仍未明，依規定1個月內要提出的火調報告也未出爐，黃守達說，市府持續將問題推給檢察官，但檢察官負責司法偵查、消防局負責行政調查，兩者不衝突，也沒有檢察官指揮消防局的道理，市府不能以檢察官介入為由，逃避行政調查責任。

吳佩芸認為，確保公共場所安全不能等，市府應積極將火調報告辦理進度向大眾說明，而每一起公安事故造成的死傷都可能造成無數家庭破碎，市府也應將降低公安風險列為重點施政目標並落實執法，才能保障市民朋友公共安全。

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陳雅惠表示，新光三越周遭有許多商辦及餐廳相當熱鬧，如今新光三越因氣爆停業中，不少民眾表示近期如果選擇餐廳會選擇其他地點，專櫃人員面臨勞動權益與後續工作不確定性，也連帶影響附近店家生意，她要求啟動具體關懷照顧計畫，協助受影響勞工儘速就業。

孫福佑回應，不排除因瓦斯溢出引發氣爆，有搜集5項證物送消防署鑑定，還發現新事證，但無法公開說明，火調報告最慢月底完成送台中地檢署。（編輯：陳仁華）1140312