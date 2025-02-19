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台中新光三越氣爆
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台中新光三越氣爆傷者 2歲澳門女童腦壓下降

2025/2/19 17:52（2/19 18:11 更新）
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台中新光三越日前發生氣爆，造成路過的澳門1家4代7口2死5傷，其中2歲女童頭部重創。中國醫藥大學附設醫院19日表示，女童目前生命跡象穩定，醫護團隊持續治療和密切監測中。中央社記者郝雪卿攝 114年2月19日
台中新光三越日前發生氣爆，造成路過的澳門1家4代7口2死5傷，其中2歲女童頭部重創。中國醫藥大學附設醫院19日表示，女童目前生命跡象穩定，醫護團隊持續治療和密切監測中。中央社記者郝雪卿攝 114年2月19日
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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中新光三越13日氣爆，造成澳門籍遊客1家7口2死5傷，傷重的2歲女童頭部重創。中國醫藥大學附設醫院今天說，女童目前生命跡象穩定，腦壓雖較起始時下降，但仍在危險範圍內。

台中新光三越氣爆釀重大傷亡，尤其路過新光三越的澳門1家7口，祖父母雙雙罹難，2歲女童命危先送澄清醫院中港分院再由父母陪同轉送中國醫藥大學附設醫院。

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中國醫大附醫表示，女童今天生命跡象穩定，腦壓雖較起始時下降，但仍在危險範圍內，醫護團隊持續治療和密切監測中。

還有1名重傷的姜姓樓管人員，送到台中榮總時頭部重創、多處骨折，中榮指出，傷者已清醒，但身體仍虛弱，多數時間都在休息，預計將開始訓練逐步脫離呼吸器。（編輯：李淑華）1140219

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