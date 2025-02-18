台中新光三越氣爆 暖心消防員守護死者最後尊嚴

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）新光三越台中中港店氣爆，南屯消防分隊隊員張文鴻銷假投入救災，隊友周旻發現傷者明顯不治，為死者覆蓋棉被，2人齊力救災也守護死者最後尊嚴，更避免其他人目睹產生創傷後壓力症候群。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，釀4死39傷。台中市消防局出動58輛消防與救護車、145名消防員及2隻搜救犬到場搶救，台中第六警分局、台中市警局交通大隊也出動逾百名警力到場管制與疏散民眾。

南屯消防分隊消防員張文鴻當下立刻銷假請命投入救災，他接受中央社記者採訪表示，當時休假留在隊上整理文書業務，當無線電喊出「新光三越啟動大量傷患救助」，後續學長回報現場狀況很嚴重，他立即請示指揮中心表示要銷假投入救災。

張文鴻和周旻開著救護車抵達現場，遍地都是碎玻璃、炸飛的鐵片，現場一片狼籍。周旻指出，先為1名骨折傷患初步檢傷後，由其他救護車協助送醫，接獲指示查看另名倒在地上的傷者狀況，他上前查看並掀開覆蓋的棉被，發現傷者傷勢嚴重，已明顯死亡。但棉被僅覆蓋上半身，下半身裸露在外。

周旻拿出另條棉被為死者覆蓋下半身，他說，除基於對死者的尊重，也擔心後續被救出的傷患、民眾目睹會造成心理創傷。張文鴻、周旻繫上檢傷黑卡後，拉著擔架繼續現場搜救行動。

張文鴻、周旻擔任消防員分別有5年、7年之久，都是第一次面對大型災難現場的救護，第一時間2人沒時間感到害怕，只想盡快將患者救出。至於目睹災難現場後是否會有創傷後壓力症候群，2人都說「沒想這麼多」。

張文鴻、周旻經由特考班投身消防工作。周旻擔任替代役時曾參與台南維冠大樓倒塌救災工作，當時他負責記錄無線電回報的訊息，因此喚醒他體內正義助人的DNA，轉身報考消防特考班。

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張文鴻原從事餐飲業，本想和朋友報考警察，最後選擇從事消防工作，張文鴻說，消防工作可以幫助大家，讓他很有成就感。隊友們也說張文鴻即使放假也常留在隊上隨時支援，根本以消防分隊為家。

中市消防局南屯分隊分隊長廖維封表示，棉被並非救護車上的標準配備，有時救災現場會需要棉被做更好的搬運，當現場有明顯死亡樣態，會將棉被覆蓋在死者身上以表尊重，基於人道立場，車上都會準備。（編輯：謝雅竹）1140218