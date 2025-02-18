台中新光三越氣爆英勇救災 盧秀燕頒獎金表揚11人

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中新光三越百貨13日發生氣爆釀重大傷亡，事發當下有熱心民眾及義交主動協助救災，台中市長盧秀燕今天在市政會議中頒發獎金及感謝狀表揚11人，感謝他們的義舉。

11名受表揚民眾有10人出席，熱心民眾中有1對高姓父子，今天由兒子代表父親出席，盧秀燕除頒發感謝狀外，其中5人獲頒獎金新台幣1萬元、其餘6人獲頒5000元。

盧秀燕表示，這些見義勇為的城市英雄的名字叫勇敢，在事發後不但沒有害怕、沒有逃離，反而第一時間自動自發加入救災行列，感謝他們協助在現場進行CPR心肺復甦術、拿點滴、協助指揮交通、協助傷者第一時間搶送到醫院爭取時間，市府特別頒發獎金及感謝狀，感謝他們的義舉。

盧秀燕說，找到他們並不容易，因為他們默默耕耘，當初參與救災時他們沒有任何的懸念，第一時間主動加入，有些人救完災以後就默默離開。當時盧秀燕就說，一定要找到他們親自說聲謝謝，盧秀燕也感謝消防局、警察局、衛生局及媒體，讓市府找到城市英雄，讓社會大眾知道這些善行義舉。

彰基急診室蘇姓及郭姓護理師情侶當天在事故現場，第一時間投入緊急救護行動，為傷患CPR及為傷患施打點滴，兩人今天表示，雖然事後想想現場有危險，但對當下選擇不後悔。

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齊先生為巨達消防工程公司員工，路過現場主動引導民眾順利疏散，並引導救災人員、車輛陸續進入搶救，使救援行動得以順利。

蔡姓男子是國道客運退休司機，熱心主動開車載送澳門2歲女童到醫院救治，奮不顧身一路狂衝，將13分鐘車程縮短到4分鐘，使傷患得以即時送到澄清醫院中港院區救治。（編輯：郭諭儒）1140218