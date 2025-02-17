議員質疑以往施工未申請 台中新光三越：確有瑕疵

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中新光三越疑因12樓施工發生氣爆造成傷亡，多名台中市議員今天質疑新光三越以往施工未依法送件申請，新光三越營業本部副本部長謝英明說，這部分有瑕疵，也已接獲政府罰單。

民進黨台中市議員張家銨、江肇國及周永鴻表示，氣爆發生後，第一時間就向市府調閱新光三越近年來的室內裝修申請紀錄，結果至今仍未取得完整資料。

張家銨認為，這是不是代表新光三越經營20多年來，裝修工程根本沒有依法申請，市府卻從未主動查核。她強調，市府管理鬆散，導致業者對規定毫無敬畏，這次氣爆的背後，就是業者的僥倖加上市府的怠惰，才釀成這場悲劇。

對於未向市府提出施工送件申請，謝英明下午接受媒體聯訪表示，這部分有不完善的地方，也會配合裁罰，確有瑕疵，也已接獲政府罰單，一定虛心配合。

至於有百貨公司員工及廠商希望能進館拿取所屬物品，台中市都發局指出，若人員有臨時進出需求，新光三越應提出安全無虞證明文件備查及獲同意後才得以進入，以確保人員安全。但新光三越百貨公司至今尚未向都發局提出相關安全無虞證明文件。

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對此，謝英明表示，已委請專業建築師評估，啟動安全防護計畫，以確保後續流程可盡快展開，目前已在進行中，應該很快就可提出所有完善計畫。

謝英明說，台中新光三越百貨每天在裡面工作的專櫃人員逾3000人，還有300多名新光三越員工，目前新光員工在家休息薪水不受影響，至於專櫃人員，廠商有不一樣的安置計畫，影響的人很多，但大樓安全很重要，火調鑑定需要時間，他們也希望能儘快符合安全要求讓人員可以進出。（編輯：郭諭儒）1140217

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