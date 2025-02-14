台中新光三越氣爆釀4死 消防局進店內調查追肇因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽台中14日電）新光三越台中中港店氣爆釀4死，台中市政府消防局今天入內調查事故原因，截至傍晚仍未結束；期間有死者家屬到現場招魂，還有許多員工到場牽車，對工作下一步都稱尚待通知。

新光三越百貨昨天氣爆造成多人死傷，消防局會同警方鑑識單位、欣中天然氣股份有限公司等進店內釐清事故原因，大批媒體持續守候到傍晚時，突有大量碎玻璃從12樓外牆噴飛掉落，僅差數公尺就砸到在場記者。

透過 Google News 追蹤中央社

氣爆案死者家屬接近中午時也由葬儀社人員陪同，進店內招魂，也陸續有員工、顧客到現場開走昨天倉皇逃離而未駛離的汽機車，但未獲准上樓取走私人物品。

台中市長盧秀燕昨天要求新光三越無限期停業，待安全無虞才能復業；媒體詢問員工有關工作安排，不少櫃位員工都指還沒收到進一步指示；1名服飾專櫃員工說，不知休假到何時，雖擔心收入減少，還是只能等通知再決定下一步。（編輯：李明宗）1140214

新光三越台中中港店13日發生氣爆釀死傷，許多員工、顧客到14日才回現場牽走因倉皇逃離而未及時駛離的汽機車。中央社記者蕭博陽台中市攝 114年2月14日