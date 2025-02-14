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台中新光三越氣爆釀4死 消防局進店內調查追肇因

2025/2/14 19:05（2/14 19:16 更新）
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新光三越台中中港店13日氣爆釀4死多人傷，台中市政府消防局人員14日一早再度入內調查，希望儘速釐清事故原因。中央社記者蕭博陽台中市攝 114年2月14日
新光三越台中中港店13日氣爆釀4死多人傷，台中市政府消防局人員14日一早再度入內調查，希望儘速釐清事故原因。中央社記者蕭博陽台中市攝 114年2月14日
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（中央社記者蕭博陽台中14日電）新光三越台中中港店氣爆釀4死，台中市政府消防局今天入內調查事故原因，截至傍晚仍未結束；期間有死者家屬到現場招魂，還有許多員工到場牽車，對工作下一步都稱尚待通知。

新光三越百貨昨天氣爆造成多人死傷，消防局會同警方鑑識單位、欣中天然氣股份有限公司等進店內釐清事故原因，大批媒體持續守候到傍晚時，突有大量碎玻璃從12樓外牆噴飛掉落，僅差數公尺就砸到在場記者。

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氣爆案死者家屬接近中午時也由葬儀社人員陪同，進店內招魂，也陸續有員工、顧客到現場開走昨天倉皇逃離而未駛離的汽機車，但未獲准上樓取走私人物品。

台中市長盧秀燕昨天要求新光三越無限期停業，待安全無虞才能復業；媒體詢問員工有關工作安排，不少櫃位員工都指還沒收到進一步指示；1名服飾專櫃員工說，不知休假到何時，雖擔心收入減少，還是只能等通知再決定下一步。（編輯：李明宗）1140214

新光三越台中中港店13日發生氣爆釀死傷，許多員工、顧客到14日才回現場牽走因倉皇逃離而未及時駛離的汽機車。中央社記者蕭博陽台中市攝 114年2月14日
新光三越台中中港店13日發生氣爆釀死傷，許多員工、顧客到14日才回現場牽走因倉皇逃離而未及時駛離的汽機車。中央社記者蕭博陽台中市攝 114年2月14日
新光三越台中中港店13日氣爆，建物外牆嚴重毀損，工程人員14日進場著手清除可能掉落物。中央社記者蕭博陽台中市攝 114年2月14日
新光三越台中中港店13日氣爆，建物外牆嚴重毀損，工程人員14日進場著手清除可能掉落物。中央社記者蕭博陽台中市攝 114年2月14日
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