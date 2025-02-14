台中店氣爆4死 新光三越設受害人專線供諮詢服務

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（中央社記者劉千綾台北14日電）台中新光三越百貨昨天發生氣爆，造成4死、至少30傷，死者中包括2名澳門居民和2名新光三越職員。新光三越表示，已安排專人全程陪同澳門來台的罹難者家屬，並持續關懷不幸罹難的職員家屬，新光三越也設立受害人專線，提供即時諮詢等服務。

對於澳門來台的罹難者家屬，新光三越今天透過新聞稿表示，已安排專人全程陪同，包括今天上午於桃園機場接機，並協助處理來台期間的各項事宜，確保家屬能獲得最完善的照顧與支持。

此外，另外2名死者為新光三越職員，新光三越表示，持續關懷2名不幸罹難的職員家屬。

為妥善處理意外事件，新光三越表示，已啟動緊急機制，針對傷者及罹難者家屬安排專人協助，並於傷者所處醫院，包括台中榮總、中山醫院、林新醫院、澄清醫院、中國醫藥大學附設醫院等都有派駐專責人員確保醫療、安置及相關後續事宜。

新光三越表示，第一時間已成立緊急應變小組，持續全力投入相關善後工作。為確保受影響的顧客、 員工及品牌夥伴能夠獲得即時協助，新光三越也設立「新光三越台中店意外事件受害人專線 0800-008-011」，提供即時諮詢與後續追蹤服務。

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新光三越表示，該專線於每天上午10時至下午6時由專人受理，提供必要的支援與協助，確保相關需求能夠得到妥善處理。

新光三越強調，以人為核心，全力做好後續處理工作，同時，再次向罹難者及家屬表達最深的哀悼，並盡力提供一切必要的支援。（編輯：林興盟）1140214