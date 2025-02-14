台中新光三越氣爆 卓榮泰赴醫院探視傷者

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（中央社記者蘇木春台中14日電）新光三越台中中港店昨天發生氣爆，造成4死、至少30傷，行政院長卓榮泰今天到台中了解案件處置後到醫院探視傷者，他說，醫護人員將患者照顧得很好，家屬也對醫療團隊致謝。

卓榮泰今天在內政部長劉世芳等人陪同下，到台中勞動部勞動力發展署中彰投分署，聆聽簡報了解氣爆案件狀況與後續處置，接著到澄清醫院中港院區探視傷者及慰問家屬。

卓榮泰步出醫院接受媒體聯訪時表示，醫師與護理人員都將患者照顧得很好，其中有家屬表達，傷者的其他家屬都在北部，希望轉診到台北就近照顧，院方跟衛福部答覆，只要傷者的狀況適合移動，會盡快安排。

卓榮泰說，非常感謝院方跟所有的醫護人員，家屬也對醫療團隊致謝。

其中，澳門1家7口來台旅遊，步行經過台中新光三越前受波及，造成鄧姓祖父與盧姓祖母死亡。媒體詢問澳門家族傷者與家屬狀況，卓榮泰表示，其中85歲的曾祖母情緒平穩，「我們表示最大的關心。」

另2名死者陳男與林女為新光三越職員，林女在11樓至12樓間商場樓梯間被發現，陳男則是在12樓靠近安全梯被發現。

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台中市長盧秀燕今天也前往陳男位於東海殯儀館的靈堂上香，並慰問家屬，陳男同事也到場悼念，場面哀戚。

新光三越百貨台中中港店昨天中午發生氣爆，造成4死、至少30人受傷。警方昨晚間以證人身分，通知工人、百貨員工、欣中天然氣股份有限公司員工等26人到警局詢問後，其中有16人送到台灣台中地方檢察署複訊，其餘人請回。檢方漏夜複訊後，16人以證人身分請回。（編輯：郭諭儒）1140214