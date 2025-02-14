台中新光三越氣爆停業 本部長曹美虹：員工帶薪休

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（中央社記者蕭博陽台中市14日電）新光三越台中中港店昨天因氣爆無限期停業，新光三越營業本部長曹美虹今天談及事件造成傷亡一度紅了眼眶，她也表示，新光三越員工以公假帶薪休假。

台中市長盧秀燕昨天要求新光三越無限期停業，待安全無虞才能復業；有關工作安排及是否擔心權益受影響，多名品牌專櫃人員都說待公司進一步說明。

曹美虹傍晚在中港店接受媒體聯訪，談及事件造成傷亡一度紅了眼眶，她表示，員工絕對是帶薪休假。曹美虹未待媒體問完所有問題便離去。

對於媒體質疑新光三越說明動作慢，曹美虹說，昨天第一時間約20、30人從台北來，一定是先救援、掌握受影響者狀況，新光三越總經理吳昕陽昨天簡短與外界溝通，並非30個小時沒說明，今天將（資訊）整理更完善，也盼未來每天有適當時間與媒體清楚說明。

媒體詢問，死亡員工是否因收到瓦斯外洩通知而執行疏散，對此曹美虹表示，記者提問與她所知不一樣，且檢警不希望釐清前，由新光三越發布現場調查相關訊息；對於櫃位改裝未向台中市政府都市發展局申報，曹美虹說，市府已給相當程度行政處罰，虛心接受。

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有關停業期間如何與櫃位廠商處理後續，曹美虹說，非常謝謝廠商打氣支持，還問「有什麼需要協助」，她認為這是新光三越長時間與廠商關係，真的感謝廠商夥伴，沒在第一時間給予任何（壓力），只問要幫忙什麼，新光三越會給長期合作夥伴應有的負責態度。

由於在新光三越內工作的員工類型多，除了新光三越自行聘僱的員工，還有工作地點在新光三越，但非新光三越員工的專櫃人員、清潔、保全等，勞動部今天發布新聞稿說明相關權益，雇主應將員工安置至其他適當工作，並應遵守勞動基準法有關調動工作的原則，不得要求勞工自己請假。（編輯：郭諭儒）1140214