台中新光三越氣爆累計39人就醫 11人仍住院中

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，釀4死多傷。衛福部公布最新統計，截至今天上午6時，新增1名自行就醫傷者，急診醫療處置後已返家；目前就醫傷患累計39人，其中11人仍住院中。

新光三越台中中港店13日氣爆造成4死，衛生福利部公布最新就醫傷患統計，截至今天上午6時，緊急醫療服務（EMS）及醫院回報統計，就醫傷患共39人，包括一般病房6名、加護病房5名、OHCA（到院前心肺功能停止）3名、出院25名。

根據衛福部公布的資訊，新增1人自行到中國附醫就醫，在急診進行醫療處置後即出院返家；目前仍有11人住院中，分別收治在中國附醫、台中榮總、林新醫院、澄清醫院中港分院，以及林口長庚醫院。

台中市長盧秀燕要求新光三越無限期停業，待安全無虞才能復業；由於在新光三越內工作的員工類型多，勞動部發布新聞稿說明相關權益，雇主應將員工安置至其他適當工作，並應遵守勞動基準法有關調動工作的原則，不得要求勞工自己請假。

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此外，社政方面，台中市府將請公所發放每名死者及傷者慰助金新台幣1萬元，協助家屬度過難關。

為妥善處理意外事件，新光三越表示，已啟動緊急機制，並設立「新光三越台中店意外事件受害人專線 0800-008-011」，每天上午10時至下午6時由專人受理，提供必要的支援與協助，確保相關需求能夠得到妥善處理。（編輯：陳政偉）1140215