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台中新光三越氣爆4死含2名澳門人 澳方擬運回遺體

2025/2/14 16:17（2/14 16:38 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死、至少30傷。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死、至少30傷。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
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（中央社記者張謙香港14日電）台中新光三越百貨昨天發生氣爆，造成4死、至少30傷，死者中包括2名澳門居民，澳門當局已派遣旅遊危機協助小組赴台提供相關協助，並正協調把死者遺體運回澳門。

澳門當局今天公布，小組昨晚隨同澳門紅十字會人員前往台中，抵達後隨即到相關醫院探望氣爆事件中的澳門死者家屬和傷者，並轉達澳門行政長官岑浩輝的深切慰問，以及聽取他們的訴求，以制定支援方案。

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公布表示，就2名澳門死者遺體的運送事宜，小組將透過當地紅十字會與相關部門協調安排。

據報導，這次氣爆事件中，有7名澳門居民死傷，他們來自同一家庭，除了2名死者外，其餘5人之中，有1人較嚴重，正在加護病房接受治療。（編輯：廖文綺）1140214

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