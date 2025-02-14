加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
台中新光三越氣爆
新聞專題
台中新光三越氣爆1/66
首頁 / 社會

新光三越氣爆案 卓榮泰提人道關懷、注意大樓安全

2025/2/14 15:34（2/14 16:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春、姜宜菁台中市14日電）新光三越台中中港店昨天發生氣爆造成多人死傷，行政院長卓榮泰今天指示提供傷者、罹難者家屬和澳門籍親屬等人相關協助，並要求注意大樓結構安全，切勿再發生二次危險。

卓榮泰和內政部長劉世芳、民進黨籍立委何欣純、蔡其昌等人今天到勞動部勞動力發展署中彰投分署，聆聽相關單位對於新光三越台中中港店氣爆事故救援及應變情形，卓榮泰會前接受媒體聯訪。

卓榮泰說，發生重大不幸的事情，國人都感到不捨與遺憾，他深信任何一人都希望政府跟業主協力做好善後工作，尤其是對於不幸罹難者的家屬，要做到最好的關懷與安排。

傷者部分，卓榮泰表示，要提供最好的醫療照護服務，也要給家屬最大的安慰與致意；同時政府也注意到澳門籍旅客親屬來台的交通安全。

由於百貨發生氣爆案，卓榮泰要求部會和地方政府注意大樓結構安全，絕對不要發生第二次影響和危險；此外已請勞動部協同地方政府注意百貨內部工作人員的心理狀況，不要讓他們的生活陷入困境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

卓榮泰希望，此時是大家團結時刻，大家在各個崗位各司其職，期待民眾給予中央、地方政府和業主鼓勵，大家將事情做好。

新光三越百貨台中中港店昨天中午發生氣爆，造成4死、至少30人受傷，4名死者中2人為新光三越台中店的林姓女樓管以及陳姓工人，另外2名死者為來台旅遊的澳門籍夫妻58歲盧姓女子、56歲鄧姓男子。（編輯：謝雅竹）1140214

#新光三越
#劉世芳
#卓榮泰
#勞動部勞動力發展署中彰投分署
卓榮泰
台中新光三越氣爆 吳東亮表達哀傷盼傷者盡快恢復新光三越中港店氣爆案 總統指示卓榮泰協助台中市府
劉世芳
登山事故頻傳 內政部擬修法納保險與違規裁罰機制1/4婦保名額擬改1/3任一性別保障 拚2026選舉適用
台中新光三越氣爆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中新光三越氣爆 吳東亮表達哀傷盼傷者盡快恢復
18
更多編輯台推薦新聞：