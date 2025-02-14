新光三越氣爆案 卓榮泰提人道關懷、注意大樓安全
2025/2/14 15:34（2/14 16:08 更新）
（中央社記者蘇木春、姜宜菁台中市14日電）新光三越台中中港店昨天發生氣爆造成多人死傷，行政院長卓榮泰今天指示提供傷者、罹難者家屬和澳門籍親屬等人相關協助，並要求注意大樓結構安全，切勿再發生二次危險。
卓榮泰和內政部長劉世芳、民進黨籍立委何欣純、蔡其昌等人今天到勞動部勞動力發展署中彰投分署，聆聽相關單位對於新光三越台中中港店氣爆事故救援及應變情形，卓榮泰會前接受媒體聯訪。
卓榮泰說，發生重大不幸的事情，國人都感到不捨與遺憾，他深信任何一人都希望政府跟業主協力做好善後工作，尤其是對於不幸罹難者的家屬，要做到最好的關懷與安排。
傷者部分，卓榮泰表示，要提供最好的醫療照護服務，也要給家屬最大的安慰與致意；同時政府也注意到澳門籍旅客親屬來台的交通安全。
由於百貨發生氣爆案，卓榮泰要求部會和地方政府注意大樓結構安全，絕對不要發生第二次影響和危險；此外已請勞動部協同地方政府注意百貨內部工作人員的心理狀況，不要讓他們的生活陷入困境。
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卓榮泰希望，此時是大家團結時刻，大家在各個崗位各司其職，期待民眾給予中央、地方政府和業主鼓勵，大家將事情做好。
新光三越百貨台中中港店昨天中午發生氣爆，造成4死、至少30人受傷，4名死者中2人為新光三越台中店的林姓女樓管以及陳姓工人，另外2名死者為來台旅遊的澳門籍夫妻58歲盧姓女子、56歲鄧姓男子。（編輯：謝雅竹）1140214
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