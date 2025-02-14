台中新光三越氣爆 吳東亮表達哀傷盼傷者盡快恢復

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（中央社記者劉千綾台北14日電）台中新光三越百貨昨天發生氣爆意外，造成4死、至少30人受傷。工商協進會理事長吳東亮今天表示，對於意外事件不幸發生，他感同身受，與不幸罹難者的家屬一樣感到哀傷，希望受傷的人趕快恢復健康。

台中新光三越百貨昨天發生氣爆意外，造成4死、至少30人受傷。新光三越今天表示，台中中港店即日起暫時停止營業，全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境安檢工作。

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114年工商團體春節聯誼今天登場，工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮受訪表示，很不幸發生這件意外事件，他感同身受，與不幸罹難者的家屬一樣感到哀傷，希望受傷的人趕快恢復健康。

此外，總統賴清德今天針對時事發表敞廳談話前，先哀悼氣爆事件，並要求行政院長卓榮泰率領相關部會協助台中市政府積極解決各項問題，也盼後續問題順利應對處理。卓榮泰今天下午也新增行程，將赴勞動部勞動力發展署中彰投分署，聽取台中新光三越百貨氣爆事故救援及應變情形。（編輯：張均懋）1140214