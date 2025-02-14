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台中新光三越氣爆 市府重罰啟動全面性公安稽查

2025/2/14 12:12（2/14 12:49 更新）
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新光三越台中中港店13日氣爆，市府宣布將進行全面性公安稽查。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
新光三越台中中港店13日氣爆，市府宣布將進行全面性公安稽查。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
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（中央社記者趙麗妍、姜宜菁台中市14日電）台中市都發局長李正偉今天表示，新光三越中港店昨氣爆造成多人死傷，經查商場12樓未依規定申請而違法施工釀禍，為防類似事件發生，即日起啟動全面性公安稽查。

新光三越百貨中港店昨天近中午氣爆造成多人死傷，台中市災害應變中心今天召開會議，都發局長李正偉會前接受媒體訪問指出，店家施工前應完成相關法令證照申請，但新光三越卻未按規定申請就直接內部改裝，因此市府祭出重罰並勒令停業，限期1個月內改善完成；若屆期未改善，可連續開罰並勒令繼續停業直到改善為止。

受氣爆影響，新光三越台中中港店電梯受損嚴重，牆面與電梯門板變形無法正常使用，為確保民眾安全及維護公共安全，都發局已針對場所勒令停止使用並張貼「注意掉落物」公告。

都發局強調，新光三越必須依期限改善，改善期間做好各項安全措施，外牆及附掛物因爆炸事件剝落涉危險部分，除配合檢調調查須保存證據外，應立即拆除。

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民進黨台中市議員江肇國和張家銨痛批，中港店此次整修的不只是單一店面，而是內部整條美食街都在事前宣布因為裝修而停業，質疑台中市長盧秀燕、市府是真不知道，還是不敢承認自己早就知情。李正偉則回應，台中市幅員廣大，「任何一家要封，真的無從得知，只能透過商家公告才知曉」。

有鑑於此，都發局今天啟動全面展開公安稽查，針對台中市轄內樓地板面積5000平方公尺以上的39家百貨商場及大型量販店進行專案聯合稽查。稽查將由都發局副局長曾文誠、主任秘書吳信儀分別帶隊，聯合經發局、消防局及欣中天然氣股份有限公司，首波預計稽查2家百貨商場及2家大型量販店，若有違規將依法裁罰並限期改善。（編輯：孫承武）1140214

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