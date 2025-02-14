台中新光三越氣爆 竹縣加強轄百貨工廠管線安檢

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新光三越台中中港店昨天發生氣爆，竹縣府今天說，為確保消費者安全，新竹瓦斯公司針對用氣大戶包含商場、工廠等加強管線巡查，預計在1週內完成安全特檢。

新光三越台中中港店昨天發生氣爆釀4死多人受傷，新竹縣政府今天發布新聞稿指出，為保障民眾安全，已要求瓦斯公司針對用氣大戶，包含商場跟工廠的瓦斯管線加強巡查。

新竹瓦斯公司指出，根據欣中公司新聞稿資料顯示，雖初步排除氣爆肇因與天然氣有關，但為求謹慎，針對公司供氣轄區百貨公司及大型賣場，包括巨城購物中心、新竹大遠百、大魯閣購物中心、竹北享平方商場、遠東百貨竹北店等進行瓦斯管線安全特檢，於一週內完成。

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新竹瓦斯公司總經理邱世昌告訴中央社記者表示說，這次特檢有2項檢查重點，包含針對表外管線是否出現鏽蝕、腐蝕等情形，影響用氣安全，以及檢測表內管線的遮斷設備是否順利啟動，杜絕瓦斯漏氣情況發生。

新竹縣消防局表示，民眾若聞到瓦斯味時，先不要開燈，只要打開所有門窗，就不會產生火花，並要關閉瓦斯管開關，直到瓦斯的氣味完全消失。（編輯：林恕暉）1140214