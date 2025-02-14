彰基護理師遇台中新光三越氣爆 替澳門嬤CPR

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（中央社記者鄭維真彰化14日電）新光三越百貨台中中港店昨天發生氣爆，釀4死多傷，事發後第一時間有2名路人輪流對澳門阿嬤實施CPR，熱心舉動被網友稱讚，其中1名協助救人的蘇姓男子為彰基急診護理師。

新光三越百貨台中中港店13日接近中午發生氣爆意外，民眾看到1樓戶外有穿著襯衫的白髮男子以及穿深色衣服的年輕男子，輪流替1名傷者實施CPR，一旁還有1名女子協助拿點滴，畫面上傳網路後，引起網友熱議並感謝他們願意挺身相助。

這名蘇姓年輕男子為彰化基督教醫院急診護理師，他今天接受媒體聯訪時表示，昨天他與另1名郭姓急診護理師上午11時許在新光三越百貨內，突然聽見巨響，加上磁磚剝落、大樓搖晃，他們以為是電梯墜落，因此立刻往下跑，想到地下室幫忙。

蘇男指出，當他們到1樓時，看見外面有大量瓦礫，還有民眾倒臥在地，於是他們到戶外查看，發現有救護人員在替2名男子救治，所以他們再繼續往後走。

蘇男表示，接著看到1男1女倒在地上，男子明顯死亡，女子沒有明顯外傷但無呼吸心跳，因而立即對她CPR急救，郭姓護理師則向救護人員拿點滴施打，同時還有1名白髮長輩與他輪流實施CPR，之後有更多救護人員到場，就交由他們處理後續。

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蘇男說，後來還有看見2名受傷男子，於是幫忙包紮、打點滴，之後評估現場醫療量能充足，就先行離開。

彰基醫院表示，蘇姓護理師與郭姓護理師分別在急診服務約5年、4年，昨天來自澳門的1家7口行經新光三越遇爆炸，蘇姓護理師實施CPR對象就是其中的58歲阿嬤。（編輯：謝雅竹）1140214