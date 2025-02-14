台中發生氣爆案 新北鎖定百貨美食街稽查巡檢

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（中央社記者趙敏雅、黃旭昇新北14日電）台中新光三越發生氣爆，新北市府今天表示，將盤點複查5處已申請施工的百貨美食街消防安全防護計畫；並專案稽查商場、百貨公司。已令7家天然氣公司巡檢，以把關公安。

市長侯友宜上午視察新月橋吊索修復時接受聯訪，針對台中氣爆事件表示，新北以最嚴格標準檢視公安，昨天要求公安小組檢視商場、百貨及大型室內裝修。

對於侯友宜稱已要求天然氣公司巡查商場的管道設備，市政府經濟發展局說，昨天請7家天然氣公司派員檢查「整壓遮蔽設備」及用氣安全，今天也會再派員加強稽查。

消防局長陳崇岳告訴中央社記者，公安小組在春節前已稽查64家大賣場、百貨商場、美食街公共場所。重點是有無違規施工；確保安全門、緊急通道符合建築法，消防設備與防火管理是否落實。

消防局火災預防科長林登港接受電訪表示，公安小組盤點近期內有5家申請室內裝修的大型公安場所，包括環球、王品、遠雄、遠東集團的百貨，業者需提報「施工消防安全防護計畫」。

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林登港說，業者裝修施工前，除工務與勞工安全單位，消防會依其計畫，稽查施工遮斷消防安全設備，是否有替代方案；若發生公安事件，是否有因應措施與應變演練。

消防局說，持續盤點這5處已申請施工計畫的百貨是否落實；初步掌握業者已完工，但將複查是否落實公安防護，今天也會稽查其餘大型美食街、百貨櫃位，鎖定天然氣管線與緊急遮斷閥等安全設施。（編輯：李錫璋）1140214