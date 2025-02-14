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中市府啟動公安稽查 要求新光三越成立服務窗口

2025/2/14 12:56（2/14 13:21 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，台中市長盧秀燕（中）宣布，即日起市府啟動3專案，針對轄區百貨進行公安勞檢，協助民眾心理諮商、向百貨求償等。並要求要求新光三越即日起成立受害者服務窗口，每天對外說明處理進度。中央社記者趙麗妍攝 114年2月14日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，台中市長盧秀燕（中）宣布，即日起市府啟動3專案，針對轄區百貨進行公安勞檢，協助民眾心理諮商、向百貨求償等。並要求要求新光三越即日起成立受害者服務窗口，每天對外說明處理進度。中央社記者趙麗妍攝 114年2月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市長盧秀燕今天表示，新光三越氣爆造成4死34傷，市府立即啟動公安勞檢、心理諮商、協助求償專案，要求新光三越即日起成立受害者服務窗口，每天對外說明處理進度。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，市府統計至今，氣爆釀4死34傷。盧秀燕今天主持消防局災害應變中心會議，她宣布即日起，市府啟動3專案，針對轄區百貨進行公安勞檢，協助心理諮商、向百貨求償等。

盧秀燕提到，公安勞檢稽查部分，台中市39家百貨將進行公安勞檢，稽查燃氣設備以及廚房的防火區塊，因氣爆太過嚴重，為避免造成二次傷害，市府會督導業者要求將危險物拆除。

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協助心理諮商，她提到，有民眾經過時受到過度驚嚇，手腳直發抖、惡夢連連，嚴重心理創傷需要協助，衛生局、社會局針對氣爆案開設心理諮商服務專案，有專責對口、電話提供服務。市府法制局會協助民眾向新光三越請求賠償。

盧秀燕也要求，新光三越即日起成立受害者服務窗口，她說，許多購物民眾第一時間要逃生，東西散落一地來不及拿，以及百貨內工作人員的勞動權益，許多人不知如何和業者取得聯繫，要求新光三越必須公布聯絡方式以及主責人員，即日起每天必須對外說明處理進度，並要求新光三越不能悶不吭聲，必須善盡社會責任。（編輯：林恕暉）1140214

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