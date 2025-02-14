台北市府稽查 百貨商場供氣正常、2夜市攤商違規

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北14日電）台中新光三越氣爆釀4死多傷，台北市府昨天起針對百貨公司等使用瓦斯用氣公共場域啟動稽查，完成46處巡檢，供氣正常，並突擊檢查4處夜市，2家攤商違規已勸導，今天派員複查。

台北市政府產業發展局今天發布新聞資料表示，針對北市使用天然氣的百貨、商場等公共場域，已派員進行瓦斯用氣的安全巡檢，檢視瓦斯漏氣偵測系統使用狀況、確認現場管理人員在瓦斯漏氣偵測系統判斷與操作等。

北市產發局指出，昨天共完成46處巡檢，供氣皆正常，此外，針對4處夜市使用瓦斯狀況進行突擊檢查，包含南機場夜市、饒河夜市、寧夏夜市、士林夜市共有209個攤商。

產發局表示，昨天突擊檢查4處夜市後，有2家攤商違規，樣態為瓦斯桶倒放、瓦斯桶有效期限即將到期，現場已立即勸導，今天將派員複查。

產發局指出，今天起針對中崙、南門、士東、北投、龍山等市場排檢，除抽驗市場使用的瓦斯，如發現違規就要求改善或開罰，並要市場自治會配合定期消防安檢，及每月對市場進行高低壓設備檢測、每3年進行市場用電線路安全檢驗。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，台北市消防局從13日下午起啟動專案稽查北市的百貨公司及大賣場的消防安全管理。消防局表示，此次檢查重點為百貨公司及大賣場的美食街、餐廳的消防設備、防火管理應變，及施工中的消防安全防護計畫相關執行情形。

消防局指出，已要求業者自主檢查並應加強用火用電安全，將持續加強公安檢查，呼籲業者落實消防管理及使用瓦斯安全。（編輯：李錫璋）1140214

台中新光三越13日發生氣爆，台北市政府針對百貨公司等使用瓦斯用氣公共場域啟動稽查，並突擊檢查4處夜市。（台北市政府提供）中央社記者劉建邦傳真 114年2月14日

台中新光三越13日發生氣爆，台北市政府為防範類似案件發生，針對百貨公司等公共場域啟動稽查，並突擊檢查4處夜市，2家攤商違規已勸導，14日派員複查。（台北市政府提供）中央社記者劉建邦傳真 114年2月14日