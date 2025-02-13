台中新光三越氣爆釀死 盧秀燕：無限期停業直到安全無虞
2025/2/13 19:01（2/13 19:19 更新）
（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中新光三越百貨今天發生氣爆，造成4死26輕重傷，台中市長盧秀燕表示，已要求新光三越無限期停業，待檢查安全無虞後才能復業。
盧秀燕在主持新光三越氣爆應變會議後宣布，由於氣爆案災害很大，檢方調查中，為確保安全，新光三越必須停業，視調查情形，包括工安、建管及相關勞動檢查，確定安全無虞後才同意復業，後續並根據責任歸屬進行裁罰。（編輯：陳仁華）1140213
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