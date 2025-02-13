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台中新光三越氣爆釀死 盧秀燕：無限期停業直到安全無虞

2025/2/13 19:01（2/13 19:19 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，消防局獲報立即派人車到場救援，警方也到場進行勘查，釐清意外發生原因。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，消防局獲報立即派人車到場救援，警方也到場進行勘查，釐清意外發生原因。中央社記者蘇木春攝 114年2月13日
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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中新光三越百貨今天發生氣爆，造成4死26輕重傷，台中市長盧秀燕表示，已要求新光三越無限期停業，待檢查安全無虞後才能復業。

盧秀燕在主持新光三越氣爆應變會議後宣布，由於氣爆案災害很大，檢方調查中，為確保安全，新光三越必須停業，視調查情形，包括工安、建管及相關勞動檢查，確定安全無虞後才同意復業，後續並根據責任歸屬進行裁罰。（編輯：陳仁華）1140213

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畫面可見台中新光三越爆炸樓層窗戶破碎，許多物品掛在建築外搖搖欲墜。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
畫面可見台中新光三越爆炸樓層窗戶破碎，許多物品掛在建築外搖搖欲墜。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
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