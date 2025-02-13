台中新光三越氣爆 市府發放傷亡者萬元慰助金

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）台中新光三越今天發生氣爆，目前造成4人死亡、26人輕重傷。衛福部表示，除啟動重大災害機制，同步聯繫台中市社會局，提供人道關懷服務措施，發放每名傷亡者慰助金1萬元。

台中新光三越百貨今天發生氣爆意外，衛生福利部晚間發布新聞稿說明，第一時間聯繫台中市政府衛生局，衛生局已啟動重大災害機制，並通知轄下急救責任醫院啟動應變機制，同步聯繫中區緊急醫療應變中心（REMOC）積極協調醫療資源，必要時啟動轉診機制。

在社政方面，衛福部表示，同步聯繫台中市政府社會局，社會局已啟動人道關懷服務措施，通知所轄家庭福利服務中心主任進駐各急救責任醫院，關懷傷者及亡者家屬，並請公所發放每名死者及傷者慰助金新台幣1萬元，協助家屬度過難關。

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衛福部表示，總統賴清德及行政院長卓榮泰均表關切，並責成衛福部全力協助台中市政府救助傷亡民眾，願傷者及家屬平安，後續救災工作一切平安。

衛福部指出，截至晚間6時，根據緊急醫療服務（EMS）及醫院回報統計，就醫傷患共33人，傷患分別收治於台中8家醫院，包括林新醫院、台中榮總、澄清醫院中港分院、中國附醫、中山附醫、梧棲童醫院、長安醫院、台中慈濟。（編輯：管中維）1140213