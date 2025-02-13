台中新光三越氣爆4死 地檢署漏夜複訊12名證人

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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中13日電）新光三越百貨台中中港店今天近中午氣爆，造成4死31傷。警方晚間以證人身分，通知工人、百貨員工等20人到警局詢問後，其中12人後續將到地檢署複訊，釐清責任歸屬。

新光三越台中中港店發生氣爆事件，總統賴清德今天表示，行政院長卓榮泰已指示內政部消防署儘速調度救援人力，衛福部也正積極協調醫療資源，盼傷者早日康復，請所有出勤人員注意安全，也請相關單位儘速釐清事故發生原因。

這起氣爆造成澳門遊客一家7口路過受波及，釀2死5傷。陸委會指出，透過台灣、澳門聯繫管道通報澳門政府，將會積極提供後續協助。傷亡澳門遊客的家屬將於明天搭機抵台。

警方今天晚間通知在場施工人員、欣中天然氣公司員工、新光三越員工等20人初步以證人身分到警局詢問，其中有12人晚間近10時由警車載送至地檢署複訊，釐清案發原因。

位於台中市西屯區的新光三越百貨台中中港店今天接近中午時發生氣爆意外，消防局獲報共計出動58輛消防與救護車、145名消防員及2隻搜救犬到場搶救，台中第六警分局、台中市警局交通大隊也出動逾百名警力到場管制與疏散民眾。

案件現場位於台灣大道的百貨廣場及慢車道路面布滿玻璃、鋼條等建築外牆碎片，現場滿目瘡痍、觸目驚心，意外共造成4死、31傷。

死者4人分別為58歲盧姓女子、56歲鄧姓男子、34歲陳姓男子、24歲林姓女子。其中，盧女與鄧男為澳門籍夫妻，一家7口赴台旅遊，在1樓步出店外時，遇上氣爆意外遭波及。

另外，死者陳男與林女為新光三越員工，林女在11樓至12樓間商場樓梯間被發現。據了解，林女於案發時可能在施工現場監工，陳男是在12樓靠近安全梯被發現。

檢方今天晚間會同法醫在台中崇德殯儀館相驗陳男遺體，警方並通知家屬到場指認，陳男的家屬情緒相當激動，在場協助的犯罪被害人保護協會人員都難以安撫。至於其餘3名死者，中檢預計將於明天接續進行相驗。

對於氣爆發生原因，台中市消防局長孫福佑告訴中央社記者，火調人員下午進入內部勘查，初步研判在12樓發生氣爆，現場工作人員指稱正在11樓及12樓進行櫃位調整工作，爆炸起點在12樓，現場有進行切割及搬動動作。

孫福佑指出，初步了解現場沒有易爆炸物，沒有粉塵爆炸，現場是使用欣中天然瓦斯，但欣中公司有聲明已在前兩天將瓦斯表拆除；至於發生原因，初步研判是瓦斯氣爆，現場工人有向檢方說聞到瓦斯味。

孫福佑說，初步勘驗會造成如此規模氣爆應是瓦斯造成，現場未發現瓦斯桶等其他類型瓦斯，且桶裝瓦斯氣爆也無法造成如此狀況。是否因管線內殘留天然氣造成及引爆的火源，仍待進一步調查釐清。

台中市長盧秀燕在主持新光三越氣爆應變會議後指出，由於氣爆案災害很大，檢方調查中，為確保安全，新光三越必須停業，視調查情形，包括工安、建管及相關勞動檢查，確定安全無虞後才同意復業。

針對氣爆案件，台中市政府初估將開罰業者共計新台幣120萬元。其中，消防局將依違反消防法裁罰60萬元，都市發展局將依違反建築法規定裁罰業者最高30萬元，勞工局並說若施工廠商違反職業安全衛生法將罰最高30萬元。

新光三越總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌及相關高階主管今天下午到現場勘查，並前往醫院慰問傷者。新光三越董事長吳東昇也從新光三越台中中港店後門進入店內了解狀況。

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新光三越表示，將全力配合公部門並持續關注後續發展，提供必要協助。

吳昕陽在現場接受媒體聯訪時指出，新光三越將善後列為第一優先，且一定負起該有責任。（編輯：戴光育）1140213