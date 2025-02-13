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台中新光三越氣爆4死30傷 董事長吳東昇到場了解

2025/2/13 20:33（2/13 20:41 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆案釀4死30傷，新光三越董事長吳東昇（右2）也親自到場，從後門進入店內了解狀況，但未接受媒體採訪。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆案釀4死30傷，新光三越董事長吳東昇（右2）也親自到場，從後門進入店內了解狀況，但未接受媒體採訪。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真 114年2月13日
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（中央社記者蘇木春台中13日電）新光三越台中中港店今天近中午發生氣爆，造成4死30人受傷，新光三越董事長吳東昇下午也進入店內了解狀況；業者表示，將全力配合公部門並持續關注後續發展。

新光三越總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌及相關高階主管，今天下午到現場勘查，並前往醫院慰問傷者；吳東昇也從新光三越台中中港店後門進入店內了解狀況，但未接受媒體採訪。

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新光三越表示，將全力配合公部門並持續關注後續發展，提供必要協助。吳昕陽在現場接受媒體聯訪表示，新光三越將善後列為第一優先，且一定負起該有責任。

接近中午時發生的氣爆案造成4死30人受傷；警方今天下午已通知在場施工的5名工人，以證人身分到案詢問，全案檢警正持續蒐證釐清。（編輯：陳仁華）1140213

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