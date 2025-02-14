澳門7名居民在台中爆炸事件死傷 特首表關注
2025/2/14 09:39（2/14 09:58 更新）
（中央社記者張謙香港14日電）澳門行政長官岑浩輝高度關注台灣台中市購物商場的氣體爆炸事件，這起事件造成7名澳門居民傷亡，其中2人死亡，5人受傷。
岑浩輝昨晚發表談話，表示高度關注這起事件，並對澳門死者家屬致以深切慰問，同時指示相關部門全力協助傷者和死者家屬。
另據澳門新聞局公布，當局派遣的旅遊危機協助小組昨晚已隨澳門紅十字會前往台中，為死者家屬和傷者提供適切協助，並與家屬、相關組織和單位保持緊密聯繫，持續跟進情況。（編輯：呂佳蓉）1140214
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