台中新光三越氣爆傷患病況穩定 澳門2歲童治療觀察

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（中央社記者蘇木春台中15日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死、39傷。除部分患者已轉至北部與南部醫院，其餘在台中多家醫院治療的患者狀況皆穩定，持續康復，其中澳門籍2歲女童，仍在醫院觀察。

台中新光三越百貨13日發生氣爆意外，衛生福利部統計至今天上午6時為止，緊急醫療服務（EMS）及醫院回報，就醫傷患統計共39人。除部分轉院至北部及南部醫院，其餘收治在中國醫藥大學附設醫院、台中榮民總醫院、林新醫院、澄清醫院中港分院。

林新醫院副院長黃永鎮今天接受媒體聯訪時表示，院內8名患者，已有3人出院，另外3名因燒燙傷需長期醫療照護，已轉回居住地所在的北部與南部醫院。另有1名保全腳部受傷、1名工人燙傷與擦傷在院內治療，病況穩定。

台中榮民總醫院院長傅雲慶受訪說，院內剩1名24歲男性患者治療，他是百貨11樓的樓管，到院時有嚴重頭部外傷與顱骨、脊椎等多處骨折，經插管加護病房藥物治療，昨天晚間已清醒，後續對病情審慎樂觀。

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至於澳門4代1家7口來台旅遊，在台中新光三越外受波及，其中曾祖母與叔叔等人在澄清醫院中港分院治療，院方今天透過文字稿表示，所有患者該進行的手術都順利完成，原來住加護病房的病人狀況穩定，已轉出到普通病房。病人狀況皆穩定，持續康復中。

另外，澳門籍2歲女童在中國醫藥大學附設醫院治療，院方表示，目前持續藥物和溫度控制等治療，與昨天情形相近，持續密切觀察。（編輯：謝雅竹）1140215