阿茲海默症新藥在台上市寫里程碑 使用條件、費用一次看

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤、陳婕翎台北25日電）2款阿茲海默症新藥在台上市，藥效是可移除致病的「類澱粉」沉澱，20年來首見這種失智症新藥，為治療里程碑，新藥療效、使用條件，中央社記者整理一次看。

台灣失智症病患推估35萬人，其中約6成是阿茲海默症佔大多數，多數科學家相信，主要病因之一是腦內堆積過多有害蛋白質「類澱粉」，可移除「類澱粉」的創新針劑「樂意保（Leqembi）」與「欣智樂（Kisunla）」今年初通過衛生福利部食品藥物管理署審查核發藥證。

新藥有什麼效果？與舊的藥物有何不同？

台灣失智症協會理事長徐文俊說指出，上次出現阿茲海默症藥物是2013年，但也僅能做症狀治療、延緩認知功能退化，如今則是首次真的可以移除大腦中「類澱粉」蛋白沉澱，達到停止或延緩病理變化效果。

徐文俊說明，臨床試驗發現，每2週施打1次，用藥18個月可延緩5到7個月的退化，部分個案甚至可完全移除類澱粉沉澱；雖然藥物無法挽回已經凋零、死亡的細胞，但可以延緩其他神經元死亡。

台北醫學大學神經學教授兼醫學院院長胡朝榮說，這是失智症治療的重要里程碑，表示從過去僅能減緩病情的「症狀治療」，進入可以真正針對病因來改善病程進展的時代。

有什麼使用條件？

胡朝榮說明，這些藥需要在大腦尚未被「類澱粉」蛋白嚴重破壞的時候，也就是輕度認知功能障礙或輕度失智的階段即開始治療。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，用藥前的評估包括腦部磁振造影、正子攝影等影像學檢查、阿茲海默症風險基因檢測（APOE）；若天生帶有易出血性基因，或正在服用抗凝血藥物者，都不是新藥適用對象。

他並指出，2款新藥為靜脈注射針劑，需持續使用1至1.5年，才能清除「類澱粉」，當「類澱粉」蛋白數值降低，仍需定期回診，若再度上升至應該用藥的數值，就必須再次施打。

健保是否給付？政府是否考慮納健保？

2款新藥目前為自費市場，對於是否納入健保給付，衛福部長邱泰源表示，健保署會循HTA（醫療科技評估）程序，先做專業評估，再做財務影響評估。

衛福部中央健康保險署長石崇良說明，整個醫療科技評估、審查與研議納保等程序，約需要半年時間，若進展順利，今年年底有機會進入討論階段；不過由於現在仍進行醫療科技評估階段，目前無法確定納保時程。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑分析，磁振造影等檢驗加上注射藥物治療18個月，2種新藥粗估都要花費新台幣150萬元。

失智老人基金會自自身經驗與國外研究估算，不論使用長照2.0資源、送養護中心，或由家人犧牲工作自行照顧，每年失智者照護費約50萬元，因此這150萬元約相當將於8至20年病程中，其中3年的照顧費用。

台灣有施打案例嗎？效果及副作用如何？

亞東醫院已於6月23日為83歲女性患者施打全台第一劑「類澱粉」蛋白藥物；此外根據相關醫院訊息，2款新藥近日在成大醫院、新北市立土城醫院、台北榮民總醫院等醫院，均陸續有患者接受施打。

甄瑞興提醒，2款均有腦出血與腦水腫風險，需要密切監測，根據臨床資料，約3%的患者可能出現點狀出血或水腫，由於全球各國都剛開始使用新藥，療效與副作用仍待評估。

其中1款藥物的台灣臨床試驗主持人、台北榮民總醫院神經醫學中心副主任傅中玲指出，目前2項藥物研究皆僅針對早期且檢測出「類澱粉」蛋白的失智症個案，中重度失智者不適用。

傅中玲提醒，新藥臨床試驗研究期間僅18個月，目前欠缺實證數據證明能逆轉病程或延長壽命，長期療效也未明朗；副作用風險更仍須長期觀察。

阿茲海默症還有新藥、新進展可以期待嗎？

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「Tau蛋白」在腦部沉積也與阿茲海默症發生有關，甄瑞興指出，「Tau蛋白抗體治療」也在研發，若未來藥物問世，與現行的清除「類澱粉」蛋白藥物合併使用，雞尾酒療法有望再延長阿茲海默症患者的病情穩定期。

高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之說，研究發現若Tau蛋白積累較少，「類澱粉」藥物療效較佳；最接近阿茲海默症發病點的變化，是Tau蛋白的沉積，期盼未來透過Tau蛋白正子影像觀察，讓失智症進展可預測、可提早發現。（編輯：陳清芳）1140625