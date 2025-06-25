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失智症藥物治療時代 Tau蛋白量助預測療效

2025/6/25 13:30
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（中央社記者陳婕翎台北25日電）失智藥物治療時代來臨，早期用藥可清除類澱粉蛋白，阿茲海默症是類澱粉和Tau蛋白共同沉積引起，Tau蛋白越少，藥物清類澱粉蛋白效果越好，Tau蛋白顯影劑有助預測療效。

根據衛生福利部2024年統計，台灣65歲以上長者，失智症盛行率高達7.99%，相當於每100人就有近8人罹病。預估2031年失智人口將突破47萬人，2061年恐達88萬人，對家庭照護、健保財政與整體社會將造成沈重負擔。

高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之今天在記者會表示，失智症的類型很多，阿茲海默症只是其中之一，症狀不易診斷，面對新患者往往需花費大量時間與家屬溝通，約需1個多小時詢問病人是否還能自行買菜、能否計算等，需要有更精準的生物標誌物協助醫生判斷。

張瓊之說，科學界認為，阿茲海默症是由類澱粉和Tau蛋白共同沉積所引起，類澱粉先於Tau蛋白出現，雖類澱粉沉積可能是發病早期徵兆，但單有類澱粉不足以構成阿茲海默症；Tau蛋白的出現，與阿茲海默症症狀出現有必然的關係，甚至當Tau蛋白分布範圍越廣，認知功能退化越嚴重。

失智症藥物治療時代來臨，早期患者用藥1至1.5年，可清除致病類澱粉蛋白，張瓊之表示，根據研究顯示，若Tau蛋白積累較少，現有類澱粉藥物療效較佳；最接近阿茲海默症發病點的變化，是Tau蛋白的沉積，盼未來可透過Tau蛋白正子影像觀察，讓失智症進展是可預測、可提早發現。

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台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆也提到，現行診斷阿茲海默症時，醫療系統痛點是只能使用量表和規範，判斷病人「很有可能」是阿茲海默症患者；生物標記物對於確認病患是否為阿茲海默病至關重要，精確的診斷才能幫助判斷病患，是否適合使用能延緩疾病進展的新治療藥物。

波士頓大學藥理學和神經科學博士張明奎表示，目前已有一款Tau蛋白顯影劑被研發，可將腦中Tau蛋白沉積狀況視覺化，幫助醫師準確判斷病程與治療時機，Tau蛋白顯影劑仍在臨床試驗階段，對象為失智症患者，正在詢問食藥署申請藥證事宜，如安全性、有效性數據等。（編輯：吳素柔）1140625

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