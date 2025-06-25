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外資買超355億 布局南亞台積電、調節金融股

2025/6/25 19:25
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（中央社記者江明晏台北25日電）台股今天漲241.85點，收在22430.61點，三大法人同步買超，其中外資買超逾新台幣355億元，加碼南亞、台積電、緯創等個股，調節部位集中金融股，以及寶成、統一等傳產股。

台股今天漲241.85點，收在22430.61點，成交值新台幣3865.21億元。

三大法人同步買超，合計買超431.73億元。其中，自營商買超18.21億元，投信買超57.56億元，外資及陸資買超355.96億元。

值得注意的是，外資連2個交易日買超，自營商連2買，投信則連4買。

根據公開資訊指出，外資今天買超前10名中，南亞居冠，外資約買超3.1萬張、元大台灣50反1與台積電分居2、3名，買超張數分別為2.4萬張、2.3萬張，買超緯創2.2萬張，其餘依序為元大台灣50、陽明、聯電、華南金、彰銀、群益台灣精選高息（00919）。

相較之下，賣超榜則由凱基金居第1，單日遭外資調節超過10萬張。寶成、統一等傳產股也紛紛遭到減碼，賣超張數約在2萬張上下，布局人形機器人的廣宇也遭賣超約1.2萬張，其餘賣超個股清一色以金融股為主，包括台新金、中信金、富邦金、第一金、國泰金、元大金。

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兆豐國際投顧指出，電子產業2025年出貨量預估年增率將呈個位數成長，因關稅影響，消費品多預先拉貨，下半年恐「旺季不旺」，不過，受惠CSP（雲端服務供應商）資本支出持續成長，GPU需求續增外，自研晶片市場續強，看好高階晶圓代工、IC設計服務及散熱產業。

傳統產業部分，兆豐國際投顧表示，因新台幣升值，購買力上升帶動出國旅遊意願增加，觀光旅遊股受惠，而由於人口老化、少子化所導致缺工與貿易保護主義環境下，將進一步驅動自動化產業加速升級的自動化設備產業。（編輯：林家嫻）1140625

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