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愛之味二代全面接班 陳冠豪掌總經理

2025/6/25 20:56（6/25 21:21 更新）
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愛之味25日全面改選董事，董事長陳冠翰（中）、副董事長陳志展（左）、新任總經理陳冠豪（右）共同合影。（愛之味提供）中央社記者何秀玲傳真 114年6月25日
愛之味25日全面改選董事，董事長陳冠翰（中）、副董事長陳志展（左）、新任總經理陳冠豪（右）共同合影。（愛之味提供）中央社記者何秀玲傳真 114年6月25日
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（中央社記者何秀玲台北25日電）食品廠愛之味完成董事改選，陳冠翰連任董事長，原總經理陳志展升任愛之味副董事長，總經理則由家族二代陳冠豪接任，愛之味本次改選，也意味著二代全面接班。

愛之味今天召開股東會改選董事，選出6席董事與3席獨董。其中董事包括台灣第一生化科技股份有限公司代表人陳冠翰、村園和業股份有限公司代表人陳志展、耐斯企業股份有限公司代表人陳志鴻、英吉利國際諮詢顧問代表人陳冠舟、芳田實業代表人梁懷信，以及樂山投資股份有限公司代表人陳冠豪；獨董則由吳永乾、陳惟龍與賴喜美出任。

愛之味在民國60年由陳鏡村、陳哲芳與陳鏡仁三兄弟共同創立，現任愛之味董事長陳冠翰為陳哲芳的三子、陳志展為陳鏡村的次子、新任總經理陳冠豪為陳鏡仁的長子。

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陳冠翰在今年營業報告書中表示，受國際供應鏈波動影響，食品業者從去年開始至今年面臨嚴峻挑戰，台灣食品產業需順應全球趨勢，從永續經營、食品科技創新到數位行銷轉型，才能在競爭激烈的市場中維持競爭力。

他表示，愛之味產品將持續聚焦機能性、便利性，並發展高營養食品、植物基飲食、腸道健康與精準健康飲食等領域；愛之味將透過一站式研發、產銷與行銷整合策略，持續提升產品競爭力，以打造符合未來市場趨勢的健康食品。（編輯：張均懋）1140625

#陳冠豪
#愛之味
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