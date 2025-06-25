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寫共產世界史 呂正理：將問題與錯誤讓更多人知道

2025/6/25 18:25
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（中央社記者吳柏緯台北25日電）作家呂正理今天說，曾經期待中國改革開放後可能進行政治改革，但後來發現這樣的想像「不切實際」，而且是「想錯了」。藉由書寫「共產世界大歷史」一書，希望把自己的研究成果以及共產主義的問題、錯誤，傳達給更多人。

呂正理發表新書「共產世界大歷史：一個革命理想的形成與破滅（5週年增訂新修版）」，25日下午在華山文創園區舉行新書發表會。吸引逾百名書迷與關心相關議題的民眾到場參與、聆聽。

台灣大學政治學系名譽教授明居正、聯華電子創辦人曹興誠、媒體人謝金河、退役軍官徐柏岳等人也到場支持，並發表致詞。

呂正理坦言，過去對於中國改革開放有一個不切實際得看法，以為中國經濟改革開放，將來就有可能進行政治上的改革。但事實證明，這是外面的人「胡思亂想」、「想錯了」。

他說，也有人會認為「經濟很重要，不要管政治」，究竟是共產主義還是資本主義，並不是那麼重要。但這種假設並不成立，這就像是有一條蛇沒有飯吃，餓著肚子，然後去好好飼養把他養大，結果他現在反咬你一口。

呂正理過去曾在中國工作多年，他回憶當時的情景，跟許多中國地方與中央政府官員接觸，「他們的一言一行看在眼裡，讓我心生警惕」，每次經過天安門廣場看到毛澤東的畫像時也不禁想「當他的影響力還在，這個國家會放棄共產主義嗎？」。

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他說，由於對於歷史的喜愛，為了更加了解「共產黨是什麼」，因此驅使他閱讀了大量有關的書籍。藉由書寫「共產世界大歷史」一書，希望把自己的研究成果以及共產主義的根本問題、錯誤，傳達給更多人。

呂正理進一步說明，這本書於2020年首次出版，然而過去5年世界局勢變化極大，包含COVID-19、美中貿易戰、俄烏戰爭、川普2度當選美國總統、台灣戰略地位變化等，因此在新版本中進一步更新以及深入研究探討，同時根據全新問世的史料、著作與發現補充。（編輯：邱國強）1140625

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