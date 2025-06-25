周美玲獲西班牙同志電影節榮譽獎 千名影迷感動見證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡家綺馬德里25日專電）西班牙畢爾包「ZINEGOAK國際同志電影節」23日將年度榮譽獎頒給台灣導演周美玲，並為她舉辦專題回顧展，盛讚她是「台灣電影先驅及酷兒權益捍衛者」，逾千名當地影迷感動見證。

第22屆「ZINEGOAK國際同志電影節」23日至30日在西班牙北部巴斯克自治區首府畢爾包（Bilbao）盛大舉行，本屆影展聚焦的國際影人為台灣導演周美玲，除了將年度「榮譽獎」頒發給她，並於22日至25日舉辦「周美玲電影專題回顧展」，選映她的「同志系列3部曲」包括「刺青」、「豔光四射歌舞團」及「漂浪青春」3部作品。

「ZINEGOAK 國際同志電影節」總監Alaitz Arenzana認為，周美玲的作品不僅豐富了台灣電影，也激勵了世界各地電影人和同志運動人士，她很榮幸將今年的榮譽獎頒發給她，表彰她為創作挑戰界限、打破刻板印象、促進更公平與包容的世界，所付出的勇氣、才華和不懈奉獻。

Alaitz Arenzana指出，周美玲的作品是展現「藝術如何成為社會變革的強大工具」的典範，映照出人們深切的嚮往。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄對中央社表示，周美玲長期拍攝同志議題作品，2008年曾以「漂浪青春」獲得「ZINEGOAK 國際同志電影節」的「最佳女同志影片獎」，作為第一位獲得該電影節榮譽獎殊榮的亞洲女性導演是實至名歸，能讓西班牙觀眾更加認識台灣在推動人權、民主及性別平權的努力。

「ZINEGOAK國際同志電影節」23日晚間在畢爾包具有百年歷史的阿里亞加歌劇院（Teatro Arriaga）舉行開幕典禮暨頒獎儀式，當地影迷熱烈參與，大劇院裡1200個座位座無虛席。

由於周美玲行前突因健康因素不克前來，由與她相互扶持逾20年的伴侶、也是一路與她並肩創作的攝影師劉芸后代為領獎，並朗讀周美玲事先準備好的致詞稿，表示她們20多年來持續「用影像進行同志運動」，不管是電影、電視、網路劇、紀錄片、MV等各種形式，不斷述說一個又一個的同志故事，甚至把觸角延伸到亞洲其他城市，「所以今天這個獎，不只屬於我，也屬於她（劉芸后）。」

劉芸后接受中央社專訪時表示，她這一路參加「ZINEGOAK國際同志電影節」的感受是「非常出乎意料」，在「刺青」的放映會上，有當地男影迷特地前來示意，表示看過她們所有作品、要求簽名與拍照外，並在映後感動到淚眼婆娑。

張祐瑄也補充，頒獎典禮非常令人驚喜，當裝扮皇后主持人提到「台灣」時，全場觀眾情緒已高漲，宣布頒獎給周美玲時，現場的鼓掌呼聲更是熱烈到讓劉芸后在台上感動落淚。

身體已康復許多的周美玲越洋接受中央社訪問時表示，非常感謝電影節的肯定與鼓勵，「謝謝他們看見我的電影，謝謝他們看見台灣在同志人權上的努力」。

周美玲提到，影展播映的是她前3部電影作品，可看到她創作的基礎和演化的痕跡，質樸而誠懇地訴說台灣同志的生命故事，「把台灣同志優美低調、努力求生的影像介紹給世界知道」，她非常榮幸這些作品能夠再次被放映。

劉芸后對中央社說，電影節將榮譽獎頒給一位來自台灣的女導演實屬難得，讓她感受到「她們這一路的創作有被看見」。

問及台灣在同志平權的推動上是否還有進步空間時，劉芸后表示，身為影視工作者，她樂見也肯定同志元素被放進台灣的商業電影裡，角色塑造不偏頗，觀眾的接受度也高，讓更多人看到同志。比較可惜的是，許多作品缺乏訴說同志生命的「深刻感」，但她樂觀寄望，未來的創作者可拍出更深刻的同志電影作品。

至於社會與政策層面，劉芸后指出，雖然台灣同婚合法已實行數年，同志伴侶渴望生育子女仍然很辛苦，她期望同志的生育權利能夠被平等落實。

周美玲則答說，台灣在2019年成為亞洲第一個同婚合法的國家，然而，世界並不從此就平安美好了，她在獲獎的致詞稿裡，提及川普日前對於跨性別者的作為，她認為，所有的文明都可能隨時倒退，「如果我們停下來，是否黑暗會再回頭把我們吞噬？」因此「我們必須不斷作為，才能守護我們要的幸福空間」。

她堅定表示：「我們會持續拍下去。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周美玲是台灣少見身兼製作人身份的女性編導，以拍攝同志題材影視作品聞名，曾以「豔光四射歌舞團」獲得第41屆金馬獎年度最佳台灣電影，以「刺青」獲得2007年柏林影展泰迪熊獎最佳影片，近年電影作品包括「流麻溝十五號」、「愛‧殺」等，並有眾多紀錄片及電視電影作品，2024年獲得法國Vesoul國際影展金環獎肯定。

西班牙畢爾包「ZINEGOAK國際同志電影節」自2004年創辦，是西班牙北部最重要的同志影展之一，致力於促進多元性別意識及文化包容，榮譽獎是影展的最高榮譽獎項，旨為表揚對於LGBTIQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人、酷兒、其他未明確提及的群體）議題電影創作深具重要貢獻的電影工作者。（編輯：高照芬）1140625