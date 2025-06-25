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白河山裏咖啡遭檢舉多項不法 市府：按次開罰至改正

2025/6/25 18:11
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南白河區「山裏咖啡」被檢舉違法鑿山壁闢建停車場，違法進行馬匹餵食等互動行為；市府今天再次稽查，強調去年接獲檢舉後已依法開罰，並移送法辦，將按次處罰至改正為止。

台南市政府下午發布新聞稿指出，此案早在民國107年就已對業者開罰過，去年接獲檢舉後依違反區域計畫法開罰新台幣6萬元，今年5月及今天再次現勘，將依違反動保法、水土保持法、商業登記法、區域計畫法開罰，而業者非法佔用山坡地擴建停車場，涉刑法竊佔罪，已移送法辦。

市府指出，已要求限期2個月內種植造林樹種、恢復林相，若未改善，將罰6萬到30萬元，並按次依法開罰至改正為止。

市府指出，針對外界誣指公家單位幫業者鋪路，當地農路原就存在，供附近農民通行，因年久失修恐危及用路人安全，進行修繕。

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市府指出，經過多次查核、蒐證，已確認業者有讓遊客餵食、騎乘馬匹等行為，將依違反動物保護法開罰5萬至25萬元，並已要求業者立即改善人獸區隔，並全面停止展演行為，而業者提供販售蘿蔔供遊客餵食，則由經發局依違反商業登記法開罰。

南市府強調，一切依法行政，不容逾越國家保育規範，相關案件已進入司法程序，後續將持續跨局處稽查，多道防線同步啟動，捍衛公共資源與民眾安全。（編輯：陳仁華）1140625

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