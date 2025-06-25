國籍航空SAF燃油先鋒 華航淨零轉型賽道上全力加速

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（中央社記者江明晏台北25日電）疫情落幕，壓抑多時的旅運需求瞬間爆發，機場國門再現人潮穿梭的繁忙景象，國內航空業迎來業績噴發榮景。然而，在這波復甦浪潮下，搶飛機、拚運能以外，數位轉型與淨零碳排兩道轉型挑戰，也成為全球每一家航空公司必須面對的新課題，擁有65年歷史的華航，也高速在賽道上競逐，不落人後。

華航董事長高星潢接受中央社團隊訪問時，談及華航耕耘永續的努力，他表示，華航在永續轉型最大的優勢，就是「起步很早」，華航在2014年就成立最高階永續治理組織「企業永續委員會（Corporate Sustainability Committee）」。

高星潢也是負責推動華航永續任務的主管，剛開始業界都不知道該怎麼做，但他想到最簡單的方式就是去參加比賽，「因為比賽規則就等於新手指引」，這番話道出華航走在永續轉型前端的「巧勁」。

永續領域廣泛又專業，從環境、社會到公司治理（ESG）面向，每一項都可能成為航空公司的挑戰點，但高星潢深諳「遇到棘手的任務，要有找到捷徑的本事。

「我們國內所有比賽都參加了，第一年就拿獎，連續3年冠軍，還被主辦單位說『你不能再來比了』。」他笑說，後來只好轉戰國際戰場，結果是連續8年入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股，替華航打下綠色轉型的底氣。

靠著「看懂比賽規則」這張地圖，華航逐年調整內部治理與減碳策略，也建立一套可持續運作的永續管理系統。

迎戰航空業燃油轉型難題 華航推進減碳目標

航空產業要談節能減碳，最重要的關鍵字就是永續航空燃油（SAF），SAF相較於傳統航空燃油，最多可減少約80%排放，成為航空業邁向淨零排放的一大助力。

華航採用SAF的腳步積極，自2017年開始導入，為國籍航空首家在商用載客航班添加SAF的先鋒，2023年率先添加永續航空燃油載客飛行，但和全球航空業者一樣，華航也面臨SAF價格高昂和產量不足的難題。

2025年歐盟要求機場提供的航空燃油中， SAF的比例必須達到2%。高星潢坦言，「要求2%的SAF，可是現在全球SAF的產量還不到0.7%，根本不夠」，產量不足，意味著SAF價格成本難以下降，航空公司未來恐面臨更高的燃油成本。

但高星潢樂觀分析，「產能和價格呈現反向關係」，未來SAF添加目標比例會推進到5%，全球需要非常大的產量，當市場有這個條件供應時，價錢會自然下降，不必過度憂心。

依照華航設定節能路徑目標，預計在2025年SAF添加比例可達2%、2030年5%、2040年40%、2050年達65%。

為了確保SAF供應，華航已經與台塑石化在2025年4月簽署合作備忘錄（MOU），採購逾2500噸自產SAF，並計畫未來3年內累積採購超過1萬噸，預計減碳約6500噸。此外，華航並攜手台積電，首創企業差旅加入「商務旅行SAF減碳計畫」，使用台灣自產SAF，預估全年可減少逾 1000噸碳排放。

華航疫後交出亮眼財報 體質轉型靠「清水溝」改革

華航在疫後交出史上最亮眼財報，2024年合併營收突破新台幣2038億元，歸屬母公司淨利達143.8億元，每股盈餘2.38元，但高星潢謙虛表示，「錢賺最多這件事，其實跟誰當董事長沒什麼關係，最主要還是靠團隊。」

他認為，「飛機我會開沒錯，但8萬多個航班總不可能全由我來飛，會開飛機和賣票又是另一回事」，關鍵在於讓整個團隊戰力發揮到最高。

回顧疫情重創客運時期，高星潢坦言，貨運意外成為營運主力，不只撐起公司，也為財務結構和營運體質提供轉骨的空間。他指出，華航能在2023年業績開始報喜，是因為2021、2022年做對許多艱難卻正確的決定，「清水溝」的改革終於看到成效。

「外界可能看不出來，但我們做了很多評估和調整」，他解釋，這波改革包括航線效益分析、提高生產力、票價優化等，就是要避免過去業界「票賣得很好，但價格太低」的狀況。

他舉例，同樣是一架擁有300個座位的飛機，為什麼票價總收入會出現300萬元或350萬元的差異，關鍵在於票價系統會根據供需狀況自動調整。

華航早在5、6年前就導入AI與大數據相關系統，雖然疫情期間客運量低迷、資料不足，系統效益難以完全發揮，但隨著近年數據量逐步回穩，從去年起，機器學習就開始發揮明顯成效。

AI轉型加速 華航客服、語音、預測系統更聰明

加速數位轉型，華航也是國籍航空中首家以生成式AI為核心打造客服體驗的業者，今年5月，支援數十種語言的「AI客服」正式上線，不僅打破傳統關鍵字比對，更可針對複雜提問進行語意推理。

AI客服甚至能擔任「數位旅遊小秘書」，提供景點與行程建議，從原本的中英日擴展至德、義、西、韓、越、泰等語言，覆蓋華航全球航點主要市場。

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不只對客戶，AI也深入企業營運管理，與中華電信研究院合作後，華航未來也將結合AI「預測及預警應用」與大數據資料，可精確預判航班的行李數量及重量等，有助客機機腹及貨機貨艙空間使用最大化，也節省人力。

從永續比賽拿冠軍、添加SAF減碳，到大數據分析票價與導入AI客服，高星潢帶領下的華航，正在實現「雙軸轉型」，一軸是邁向淨零的永續藍圖，一軸是數位驅動的AI改革。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1140625