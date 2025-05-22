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華航AI客服上線 支援數十種語言

2025/5/22 12:34
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（中央社記者余曉涵台北22日電）中華航空股份有限公司發布新聞稿說，支援中文、英文及日文等數十種語言的AI（人工智慧）客服今天上線，是國籍航空中首家以生成式AI為思考核心、優化線上客服體驗的航空公司。

華航表示，全面升級線上客服系統，導入生成式AI平台，運用語意分析與邏輯推理技術，突破傳統關鍵字比對限制，更深入理解旅客多元且複雜提問，提供更貼近需求的智慧回應與建議。

華航說，升級後「AI客服」擴展到包含德文、西班牙文、義大利文、韓文、越南文、泰文、印尼文與馬來文等數十種語言，涵蓋華航全球航線主要市場，讓世界各地旅客都能以最熟悉語言獲得即時且個人化服務。

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此外，華航表示，如果旅客需要，「AI客服」可化身數位旅遊小秘書，提供景點推薦與行程建議。

華航說，持續推動數位創新，華航網站全新風貌即日起上線，結合國籍航空首見社群網站Instagram（IG）限時動態風格、熱門功能網頁視覺優化，拉近與旅客距離，訂位購票服務也推陳出新，提供獨家優惠。（編輯：李明宗）1140522

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