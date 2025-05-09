華航史上最旺首季 獲利年增36%、每股賺0.69元

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（中央社記者江明晏台北9日電）受惠農曆春節、寒假等連續假期挹注客運需求，華航第1季合併營收新台幣527.72億元，稅後淨利46.56億元，年增36.54%，每股盈餘（EPS）0.69元，營收、每股盈餘皆創歷年同期最高、單季次高紀錄。

華航今天公布第1季財報，合併營收新台幣527.72億元，營業淨利56.51億元，年增46.7%，稅後淨利46.56億元，年增36.54%，歸屬母公司淨利41.86億元，每股盈餘（EPS）0.69元，較去年同期增加0.18元。

旅運市場延續去年熱度，且適逢農曆春節、寒假等連續假期，華航第1季客運收入326.91億元，季增12.3%。

展望後續客運需求，華航表示樂觀看待，夏季班表陸續增加台北（桃園）往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班，看好南台灣市場潛力，也增班及放大機型等規劃；除持續維持北美運力外，歐洲及澳洲直飛航點與班次數皆為國籍業者之冠。

華航首季貨運收入156.94億元，年增27.46%，受惠市場需求升溫，運量及運價皆較去年同期提升。

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針對近期國際間關稅政策變化，華航表示，因應各地出口貨量的改變，配合調整區域線航網、優化貨源組成，兼顧成本及收入，維持高單位收益。

此外，2025年高雄國際旅展今天起開展，華航參展，展區以機場跑道及天空意象為靈感，搭配擬真的跑道信號燈元素，亮點為互動式「旅遊小花測驗」，是華航運用生成式AI自創研發的遊戲，推薦旅人適合航點。（編輯：翟思嘉）1140509