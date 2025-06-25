加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／國造潛艦海鯤號分階段海測 海軍：規劃9月底完成
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

投顧看下半年台股 靜待關稅結果、盼迎美降息利多

2025/6/25 18:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）兆豐國際投顧指出，上半年台股急速漲跌，對等關稅的發展方向仍是下半年走勢的關鍵，聯準會貨幣政策也在等關稅最終結果，重啟降息會是下半年最重要的利多題材，儘管經濟及產業面阻礙較多，但外資轉為買超回補，籌碼面仍有優勢。

兆豐國際投顧今天舉行2025年下半年投資展望會，並發布新聞稿指出，上半年台股呈現急速漲跌的大區間走勢，第1季高檔震盪，一度挑戰24000點，總體經濟及企業獲利反應優於預期，但因整體評價偏高，漲勢後繼乏力。

隨後，因川普祭出對等關稅衝擊全球市場，使台股重挫下探17300點，關稅政策趨緩，美中談判獲得共識，激勵台股大幅反彈，重新站回22000點，對等關稅前的指數區間下緣，再度回到原點。

展望2025年下半年，兆豐國際投顧表示，對等關稅的發展方向仍具關鍵，若不能藉由談判取得協議，避免進一步升級為關稅戰或貿易戰，將推升通膨再臨，最後導致經濟衰退，形成停滯性通膨的惡果。

兆豐國際投顧指出，目前正處於經濟情勢的重要轉折點，因擔憂關稅高，企業將轉嫁消費者的緣故，受預期通膨上升衝擊，美國3至5月消費者信心指數大幅回落至歷史低檔區，不過仍僅止於信心面的軟數據，實體的硬數據如零售銷售、失業率、薪資等尚未受影響，若信心面持續惡化，最終將衝擊實體經濟。

此外，兆豐國際投顧提醒，美國聯準會的貨幣政策也在等關稅最終結果，受關稅不確定因素干擾，截至6月的FOMC會議仍維持利率不變。因為聯準會必須確認通膨持續往目標區前進的方向不變，才會放心重啟降息，這也是下半年股市最重要的利多題材之一，尤其受上半年提前拉貨影響，導致極可能旺季不旺的產業環境下，更形關鍵。

google news透過 Google News追蹤中央社

兆豐國際投顧指出，雖然下半年經濟及產業環境阻礙較多，但在籌碼及技術面優勢下，仍能發揮下檔有效支撐，籌碼面的優勢在於，經過對等關稅洗禮下，融資餘額大減約新台幣1200億元，加上外資也結束自去年第3季以來的賣超趨勢，轉為買超回補，籌碼獲得沉澱。

至於產業趨勢，兆豐國際投顧指出，電子產業2025年出貨量預估年增率將呈個位數成長，受惠AI功能導入，整體產值將陸續顯著提升，但個別季度而言，考量到關稅影響，消費品多預先拉貨，故需求高峰落在上半年，下半年極可能因此呈現旺季不旺的現象。（編輯：林家嫻）1140625

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三大法人買超台股431.73億元
48
更多編輯台推薦新聞：