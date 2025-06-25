投顧看下半年台股 靜待關稅結果、盼迎美降息利多

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（中央社記者江明晏台北25日電）兆豐國際投顧指出，上半年台股急速漲跌，對等關稅的發展方向仍是下半年走勢的關鍵，聯準會貨幣政策也在等關稅最終結果，重啟降息會是下半年最重要的利多題材，儘管經濟及產業面阻礙較多，但外資轉為買超回補，籌碼面仍有優勢。

兆豐國際投顧今天舉行2025年下半年投資展望會，並發布新聞稿指出，上半年台股呈現急速漲跌的大區間走勢，第1季高檔震盪，一度挑戰24000點，總體經濟及企業獲利反應優於預期，但因整體評價偏高，漲勢後繼乏力。

隨後，因川普祭出對等關稅衝擊全球市場，使台股重挫下探17300點，關稅政策趨緩，美中談判獲得共識，激勵台股大幅反彈，重新站回22000點，對等關稅前的指數區間下緣，再度回到原點。

展望2025年下半年，兆豐國際投顧表示，對等關稅的發展方向仍具關鍵，若不能藉由談判取得協議，避免進一步升級為關稅戰或貿易戰，將推升通膨再臨，最後導致經濟衰退，形成停滯性通膨的惡果。

兆豐國際投顧指出，目前正處於經濟情勢的重要轉折點，因擔憂關稅高，企業將轉嫁消費者的緣故，受預期通膨上升衝擊，美國3至5月消費者信心指數大幅回落至歷史低檔區，不過仍僅止於信心面的軟數據，實體的硬數據如零售銷售、失業率、薪資等尚未受影響，若信心面持續惡化，最終將衝擊實體經濟。

此外，兆豐國際投顧提醒，美國聯準會的貨幣政策也在等關稅最終結果，受關稅不確定因素干擾，截至6月的FOMC會議仍維持利率不變。因為聯準會必須確認通膨持續往目標區前進的方向不變，才會放心重啟降息，這也是下半年股市最重要的利多題材之一，尤其受上半年提前拉貨影響，導致極可能旺季不旺的產業環境下，更形關鍵。

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兆豐國際投顧指出，雖然下半年經濟及產業環境阻礙較多，但在籌碼及技術面優勢下，仍能發揮下檔有效支撐，籌碼面的優勢在於，經過對等關稅洗禮下，融資餘額大減約新台幣1200億元，加上外資也結束自去年第3季以來的賣超趨勢，轉為買超回補，籌碼獲得沉澱。

至於產業趨勢，兆豐國際投顧指出，電子產業2025年出貨量預估年增率將呈個位數成長，受惠AI功能導入，整體產值將陸續顯著提升，但個別季度而言，考量到關稅影響，消費品多預先拉貨，故需求高峰落在上半年，下半年極可能因此呈現旺季不旺的現象。（編輯：林家嫻）1140625