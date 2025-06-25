強化防詐 玉山銀臨櫃大額交易推指定聯絡人服務

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（中央社記者蘇思云台北25日電）玉山銀行今天宣布，推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，成為首家導入此機制的金融業者。玉山銀指出，民眾可先約定指定聯絡人，臨櫃辦理特定高額交易或行員關懷提問出現異常反應時，銀行將透過簡訊或電話通知聯絡人，盼降低詐騙風險。

根據警政署統計，詐騙案件常集中在高齡者及臨櫃交易經驗不足的族群。為增強金融防詐能力，金管會參考國外保險業者針對高齡保戶理賠導入的家屬通知機制，以及國內地政事務所「地籍異動即時通」服務，鼓勵銀行將預警「註記」措施運用於金融防詐服務上。

玉山銀行今天透過新聞稿宣布，推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」通知服務，存戶本人與指定聯絡人可攜帶身分證件一同到分行辦理約定，當天生效。未來民眾名下帳戶臨櫃辦理單筆金額達一定金額以上的定存中途解約、現金提領或轉款時，系統將寄簡訊通知給指定聯絡人。

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若顧客於關懷提問中出現神情緊張、疑似受騙或拒絕說明資金用途等異常反應，行員可致電指定聯絡人，增加一道防詐保護。

玉山銀表示，預計第3季開放網路申請方式，讓有需要者可透過網路完成設定，無需親自到分行辦理。（編輯：張若瑤）1140625