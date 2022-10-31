金門大橋通車首日跨越雙黃線 面臨吊扣駕照

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金門縣警察局31日表示，金門大橋30日下午開放通車，晚間就發生一起交通事故，許姓民眾駕駛自小客車在橋面上跨越雙黃線撞上對向橋面路緣石，最高將面臨新台幣5400元罰款並吊扣駕照3個月。（金門縣警察局提供）中央社 111年10月31日

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（中央社金門縣31日電）金門大橋昨天下午3時通車，晚間就發生交通事故，許姓民眾駕駛自小客車由大橋湖下端往烈嶼端方向行駛，跨越黃雙線撞上對向橋面路緣石，最高將面臨新台幣5400元罰款並吊扣駕照3個月。

金門縣警察局金城分局一組組長呂世注今天表示，許姓民眾在橋面上因自行操作不當，跨越雙黃線撞上對向橋面路緣石，事故影像在網路上轉傳，民眾議論紛紛。分局獲得訊息後，立即著手調查，循線查得肇事自小客車是由許姓男子駕駛。

呂世注說，通知許男到案說明後，依道路交通管理處罰條例第47條第1項駕車行經設有狹橋路段超車，以及第62條第1項汽車駕駛人駕駛汽車肇事逃逸等，製單告發，處罰金額合計最高可罰5400元並吊扣駕照3個月。（編輯：管中維）1111031