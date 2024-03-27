美國巴爾的摩大橋遭撞垮 港口停擺影響甚鉅

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（中央社巴爾的摩26日綜合外電報導）美國巴爾的摩市凱伊橋今天凌晨遭貨輪撞斷，震驚各界。這座以美國國歌作詞人、業餘詩人凱伊姓名命名的橋梁，過去每天有約3.4萬輛車通行，穿越美國最繁忙的港口之一。

法新社報導，凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）遭貨輪撞擊後，部分橋段瞬間坍塌，倘若巴爾的摩港（Port of Baltimore）的航運持續停擺，可能引發重大經濟損失。

馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）辦公室發聲明表示，凱伊橋嚴重受損，導致港口海上交通中斷。2023年巴爾的摩港外國貨物吞吐量共計超過5200萬噸，價值約800億美元（約新台幣2.6兆元）。

巴爾的摩港是馬里蘭州切薩皮克灣（Chesapeake Bay）最深港口，也是全美汽車和輕型卡車及糖和石膏進出口處理量最多的港口。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在記者會上表示：「毫無疑問，這將對供應鏈產生重大且曠日持久的影響。」

他補充說：「現在要評估如何清理航道並重新開放港口還為時過早。」

就外國貨物處理量和外國貨物價值而言，巴爾的摩港是美國第9繁忙的主要港口，創造超過1.5萬個直接就業機會，同時支持近14萬相關就業。

根據馬里蘭州檔案館（Maryland State Archives）資料，巴爾的摩港每年產生約33億美元的個人收入，並帶來近4億美元稅收。

巴爾的摩港不僅是滾裝式貨櫃運輸的主要港口，也用作遊輪碼頭。

馬里蘭州商會（Maryland Chamber of Commerce）聲明表示，凱伊橋長時間關閉「將無可避免地擾亂商業活動和供應鏈」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130327